Emily in Paris｜第三季12月21回歸　預告揭事業愛情陷三角戀

由Lily Collins監製兼主演的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）第三季將於12月21日回歸，昨日公開正式預告。為工作搬到巴黎一年的Emily（Lily Collins飾），無論事業及愛情都走到人生交叉點，再次令她不知如何作出選擇。

第三季將於12月21日回歸。（IG/@emilyinparis）

劇集由Lily Collins監製兼主演。（IG/@emilyinparis）

上季Emily與新男友Alfie發展得非常快。（預告畫面）

上季講到Emily（Lily Collins 飾）在新男友Alfie（Lucien Laviscount 飾）返回英國後，發現自己仍對好姐妹Camille的男友Gabriel（Lucas Bravo 飾）有感情。在最新預告中，能看到Emily與Alfie及Gabriel均有親密互動，而好友兼Gabriel女友Camille亦與Emily的友情受到考驗。至於工作方面，巴黎公司的總監Sylvie決定自立門戶，更邀請Emily一同過檔，但同時來自美國的上司正想盡辦法留住Emily，令她在工作及愛情上都發展出三角戀。

Emily與Gabriel及Alfie發展出三角戀。（劇照）

Sylvie、Julien及Luc都是劇迷很喜愛的角色。（劇照）

另外，在第三季加入的俊男Paul Forman將會飾演商業企業接班人Nicolas de Leon，作為家族企業繼承者，Nicolas一直過著奢華生活。不過在接管家族財富和地位的巨大壓力下，Nicolas要不顧一切證明自己的能力。而充滿幹勁的Emily就很喜歡與Nicolas共事，兩人在工作期間拉近了意想不到的距離。

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