賭命為王︱導演拍戲佬味濃　《魷魚》許城泰自爆感言︰為演員而生

迪士尼串流平台Disney+一連兩日於新加坡舉行亞太區節目發布會，預告旗下各電影、電視劇最新力作。近年，Disney+集中於發掘亞洲地區作品，今次的重頭作品包括韓劇《賭命為王》（Big Bet），由影帝崔岷植、型男孫碩久、資深演員李東輝及許城泰主演，導演姜允城更攜同李東輝、許城泰於發布會上接受傳媒訪問，為電視劇於12月21日上線串流造勢。

《賭命為王》團隊出席Disney+發布會進行宣傳。（莫匡堯 攝）

《賭命為王》劇情圍繞崔岷植飾演的賭城大亨，亦是崔岷植事隔25年再度罕有拍攝的電視劇，力邀崔岷植參演的導演姜允城為創作角色落足心機，確保崔岷植的演技得到最佳發揮。導演姜允城在訪問中表示：「這部劇集的主線集中於崔岷植飾演的主角身上，我需要確保我為這個角色建立起一個穩健的背景故事，他是個怎樣的人？他如何成為當天的他？所以經過四五集的鋪墊後，最主要的劇情才真正展開，最引人入勝的大事件才會發生，相信將會非常有趣。」

崔岷植事隔25年再度參演劇集。《賭命為王》劇集劇照。（電影公司提供）

近年不少韓國犯罪電影或劇集，均涉及韓國國外的背景，如《毒梟聖徒》及姜允城原執導的電影《犯罪都市》的續作《犯罪都市：極權執法》，《賭命為王》亦不例外，有大量戲份發生於菲律賓之中。導演姜允城表示：「劇裡七成的情節均發生在菲律賓，雖然我從來沒有在菲律賓居住過，但我進行了大量資料搜集。而我最大的考慮是我能否令作品具有原創性，在許多同工的協助下，當中有許多專才，令我的作品得以具有原創的生命力，非常慶幸能夠達成這個目標。」

《賭命為王》與近年不少韓國犯罪影視作品一樣，牽涉不少國外的背景，劇情有七成發生在菲律賓。《賭命為王》劇集劇照。（電影公司提供）

導演姜允城在《賭命為王》前，已拍攝過不少「佬味濃」的影視作品，令人聯想到吳宇森、杜琪峯一類Man爆導演，被問及鍾情男人戲的原因時，導演姜允城含蓄地笑指：「我個人比較『Man』，所以喜歡男人為主的電影作品，同時我非常清楚男性的思維與心理，相反不太了解女性，所以我拍攝的作品每每都以大量男性角色為主導。我建構人物角色的宗旨，必定會要求多元性，掌握主角的設定後，便會開始囊括擁有不同性格特徵的角色，越多越好。」

《賭命為王》劇中有不少「佬味濃」的男人戲，導演自言了解男人的思維與心理，所以劇情創作集中於男人身上。《賭命為王》劇集劇照。（電影公司提供）

姜允城導演的男人戲，可能會令大家想起吳宇森或杜琪峯的作品。《賭命為王》劇集劇照。（電影公司提供）

而參演《賭命為王》的資深演員李東輝，在訪問裡幽默地自爆在拍攝裡得到演戲以外的知識，他笑指：「在韓國，韓國人進入賭場並不合法，所以我學識了在未來我不能夠去賭場，不要賭博。而我的父母亦不斷提醒我，千萬不要賭博。」

李東輝幽默地表示，拍攝《賭命為王》令他學識不要賭博。《賭命為王》劇集劇照。（電影公司提供）

而早前憑《魷魚遊戲》在韓國百想大獎提名男配角獎的許城泰，則在訪問中自爆原本為得準備的感言：「這件事本來我想在頒獎典禮上分享，但容許我在此表達。我認為每一個生命都有誕生的原因，我的貓也不例外，我慢慢相信我出生就是為了成為演員，生命永遠都有高低起伏，會遇到困難，但當我面對鏡頭時，便能夠忘掉外界所有的煩惱，心情變得舒暢。其實我自覺非常幸運，能夠成為一名演員。」