男兒當入樽‧劇透慎入｜首日票房破7億日圓　結局惹爭議網民喊離譜

日本經典籃球漫畫《男兒當入樽》的劇場版電影《THE FIRST SLAM DUNK》，本月3日已在日本上映，開畫日票房達7億1600萬日圓（約4152萬港元），成日本年度最高開畫票房第二名。

不少觀眾表示睇到眼濕濕，回憶返晒嚟。（預告截圖）

電影上映前對劇情十分保密，就算公開了多個版本預告，都幾乎沒有洩漏半點風聲，連是否上演湘北對山王的全國賽戲碼，都並非100%肯定。而現在電影上映，除了劇透滿天飛外，長達7分鐘的盜錄片亦於社交平台上瘋傳，《THE FIRST SLAM DUNK》的香港映期為1月12日，大家當真要小心避雷，不過想率先知道劇情的話，就請繼續閱讀下文！

以下內容涉及劇透！！！

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請斟酌閱讀

幾個版本嘅預告連對手個樣都睇唔到。（預告截圖）

首先要講的是，《THE FIRST SLAM DUNK》的主角是宮城良田，整部電影以宮城為主視角，除了講述他小時候跟渴望打贏的山王的哥哥的經歷，亦涉及1998年推出的宮城番外篇《耳環》的劇情，而電影開宗明義就以湘北對山王的比賽為線，穿插上述宮城的故事，難怪不少觀眾覺得櫻木及流川淪為大配角，而三井壽的戲份更是少得可憐。

有指宮城是唯一相信能戰勝山王的成員，所以井上雄彥以他為主角。（預告截圖）

比賽情節幾乎跟足原著，雖然換上全新配音班底及以CG繪製畫面，但不影響整體效果，且更現場感十足，尤其比賽到最後幾乎只有實境聲音，全場屏息靜氣睇比賽，氣氛十足。

重溫不同版本預告畫面

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要數最大「驚喜」應該是結局，講述宮城畢業後竟然到美國發展，還遇上了山王的澤北榮治，二人再次在球場上對決。不少觀眾質疑宮城憑什麼能夠到美國發展，就算他是《THE FIRST SLAM DUNK》的主角，都不應該編得如此離譜，有人就認為可能會有下一部作品去交代故事，下次可能換上其他角色做主角。