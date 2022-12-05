過時過節︱呂爵安一日連踩18場謝票　現場清唱電影主題曲冧爆粉絲

曾先後入選【釜山國際電影節】及【香港亞洲電影節】，首部劇情電影計劃得獎作品《過時．過節》已經踏入第二週上映，累積票房即將衝破800萬，電影由新晉導演曾慶宏執導，金像影后毛舜筠、金馬影帝謝君豪，呂爵安 (Edan) 、談善言、袁澧林、盧瀚霆(Anson Lo)及馮素波共同演出。

《過時．過節》已經上映，即將衝過800萬票房。（《過時．過節》電影海報）

首次參與電影正劇演出的Edan於12月4日(昨日)現身九龍及新界包括九龍站、尖沙咀、大角咀、荃灣及元朗區五間戲院，連踩18場謝票親身答謝粉絲支持，而同場更有Edan的角色原型導演曾慶宏，自稱兩個「阿陽」同場的Edan與導演令現場氣氛相當熱鬧，令泣不成聲的粉絲都加快平復起心情。

呂爵安與《過時．過節》導演曾慶宏一同出席電影謝票場。（電影公司提供）

雖然每場謝票場時間有限，不過Edan都相當有心跟觀眾交流，盡量回答粉絲的提問，也透露了不少自己的心底話，被問到《過》片對他的影響，他表示：「其實自己對演戲一直有一種迷惘，唔係好知道點樣為之好同唔好，尤其今次係比較正劇嘅處理，同大家睇過嘅《大叔的愛》嗰種截然不同，所以今次好幸運今次遇到導演Eric、毛姐同君豪哥呢班前輩，同我傾好多計，不停調整我，令我有好多得著，包括係漸漸明白多咗演戲係點嘅一回事，更加要深入啲了解導演想帶出嘅message。」

Edan呂爵安透露拍攝《過時．過節》，參演正劇心情曾感到迷惘，指電影對自己的人生影響甚大。（電影公司提供）

電影中一眾角色因溝通不善而結下難解的結，Edan坦白自己在這方面也不太處理得宜：「我自己私底下喺屋企都唔係同屋企人有好多溝通，喺屋企似我家姐談善言戲中角色阿琪咁，唔係好出聲，由細到大好少同屋企人講心事。不過親身經歷呢部戲，我都有學習同屋企人多啲溝通，珍惜好緊要，所以呢部電影對我嘅意義已經超越一部作品，對人生一定影響。加上我仲係好需要阿媽嘅照顧，所以唔會好似導演咁離家出走，哈哈！」而身旁的導演曾慶宏也打趣回應：「放心，我而家有同屋企人見面同食飯嘅！」

呂爵安笑指自己不會離家出走，因為還很需要母親的照顧。（電影公司提供）

至於不少粉絲問到戲中阿陽與雀仔Anson Lo的關係，Edan回應說：「係好朋友嘅關係囉，不過如果喺電影嘅時空就未必會帶雀仔返屋企食飯啦，因為要帶咗我阿爸君豪哥返去齊齊整整食餐飯先！」Edan由下午跑戲院到晩上，保持精靈活潑的狀態，有見粉絲相當熱情的歡呼和鼓勵，一向寵粉的Edan亦不禁清唱幾句電影主題曲《攀上天梯的螞蟻》，惹起哄動，不少粉絲更陪同Edan大合唱，令謝票活動在一片歡樂和溫馨的氣氛下結束。