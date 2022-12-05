查泰萊夫人的情人｜全裸性愛場面探索出軌意義　尺度突破18禁底線

由《王冠》（The Crown）飾演年輕版戴安娜王妃Emma Corrin主演的Netflix新戲《查泰萊夫人的情人》（Lady Chatterley's Lover）日前（2日）登陸Netflix，戲中大量裸露鏡頭及大尺度性愛床戲引起網民熱議，更隨即登上Netflix最多人收看電影的第二位。

《查泰萊夫人的情人》已在Netflix上架。（Netflix）

《查泰萊夫人的情人》改編自1928年D. H. Lawrence的同名小說，由於劇情關於性愛，題材過於露骨而被列為禁書，就連1955年法國拍攝的電影版本都因宣揚通姦而被禁播。電影劇情主要講述女主角Connie（Emma Corrin飾）嫁給查泰萊（Matthew Duckett飾）後，在戰爭中受傷導致下半身終身癱瘓，加上一舉一動被監視，令Connie終日鬱鬱不歡。直至Connie邂逅守林人Oliver（Jack O'Connell飾），兩人乾柴烈火火速發展出婚外情，並決定為愛奮不顧身，希望能以戀人的身份度過餘生。

《查泰萊夫人的情人》由《王冠》（The Crown）飾演年輕版戴安娜王妃Emma Corrin主演.。（劇照）

電影改編自1928年D. H. Lawrence的同名小說，由於劇情關於性愛，題材過於露骨而被列為禁書。（電影畫面）

電影講述主角如何自我解放，主動追尋愛與性。（電影畫面）

戲中大量性愛畫面絕對能挑戰Netflix有史以來最大尺度，但裸露畫面並不淫褻，而拍攝角度及畫面亦偏向帶有冷色調的藝術感。劇情沒有將小說內的細節都拍攝出來，但當中花了不少篇幅來描繪Connie的內心變化及角色成長，從而將角色變得更加有血有肉。

戲中有大量裸露鏡頭。（電影畫面）

戲中有大量裸露鏡頭。（電影畫面）

戲中大量性愛畫面絕對能挑戰Netflix有史以來最大尺度。（電影畫面）

值得留意的是，大尺度的性愛畫面並不是電影的重點，而是透過Connie這個角色，明白到當時在20世紀初期，女性不再活在父權社會的規限之下，讓大家了解女性無論在社會、家庭、愛情或性方面的醒覺。世俗的眼光及傳統標準已經不能再將女性捆綁，女人亦能主動追尋戀愛自由、社會地位，甚至性開放。

男主角Oliver由Jack O'Connell飾演。（電影畫面）

Matthew Duckett飾演Connie丈夫Clifford。（電影畫面）

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