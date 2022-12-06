林家棟「東莞仔」成從影轉捩點　《葉問》演漢奸被甄子丹臨時掌摑

由MCL戲院主辦的《林家棟幕前幕後映畫選》，早前邀請到林家棟出席映後談，分享自己當演員及監製的經歷。其中講到監製的《殺出個黃昏》令四哥謝賢獲獎深感興奮，有觀眾反問為何不安排兒子謝霆鋒客串飾演年輕版，家棟表示都有身邊人這樣提議，但他表示非常抗拒。



林家棟出席映後談，分享自己當演員及監製的經歷。（陳順禎攝）

今次映畫選，為觀眾選來林家棟參與的8套電影，包括《黑社會》、《黑社會以和為貴》、《智齒》、《打擂台》、《車手》、《手捲煙》、《殺出個黃昏》及影帝之作《樹大招風》。其中在《殺出個黃昏》放映後設有映後談，家棟現身分享，回想當日說服四哥演該角色，家棟說要施展渾身解數。「起初都要氹吓，請教吓佢追女仔心得，最緊要打開話題先，隨後再說服佢接拍。其實最打動佢一句係︰『四哥，其實你可以好嚴肅，可以畀觀眾認識另一面嘅你！』這句話一擊即中四哥，他才放下介心接受挑戰。」

林家棟由拍電視劇，講到去做監製。（陳順禎攝）

林家棟應承霆鋒會照顧謝賢，所以上台都由他負責攙扶。（直播截圖）

搵謝霆鋒演冇意思

到答問環節，有觀眾問到拍攝《殺出個黃昏》時，為何不找霆鋒飾演年輕版？林家棟說這想法當日都有人提議，但他非常抗拒。「我覺得如果找霆鋒演，就是碌緊這段父子關係。這的確會讓觀眾式記者感到好奇，但這不是拍《殺出個黃昏》的原意，我極度抗拒。」家棟再強調自己監製的電影，不會特別要求使用超級巨星。「我深信只要劇本得就夠，如果劇本唔得，超級巨星來到都會整死佢，所我絕對不會想找霆鋒，這樣冇意思的。」

退休後四哥一度覺得好像失去做人意義，主演《殺出個黃昏》相信改變了他的想法。（劇照）

杜Sir調教自己

映後談後，《香港01》再跟家棟進行訪問，提到從影以來演出的轉捩點，家棟覺得是拍到杜琪峯執導的《黑社會》系列。「拍完《愛君如夢》、《無間道》，我都知自己有不足之處，既唔夠自然又演得唔夠透徹，自己知自己事，直至慶幸遇到杜琪峯，由佢調教我，令我回想起自己之前的演出欠甚麼，如果冇杜Sir指點，我仲繼續戇居居。」

林家棟飾演漢奸一角，不再是惡形惡相地表面。(《葉問》截圖)

推薦睇埋《葉問》

要在8套精選作以外，再揀一部心水，林家棟推薦《葉問》，在戲中飾演漢奸一角。「十幾年前，這個角色如何扭轉大家對漢奸的印象，尤其被甄子丹掌摑一場，是丹爺跟導演（葉偉信）臨時加落去。但其實我是預料到的，因為覺得劇情去到這裡，是有需要摑我一冒，我不覺得肉身的痛是一回事，最緊要拍出來真唔真實，合唔合理，只要出到效果就冇所謂。」