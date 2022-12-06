哈里梅根紀錄片被爆擅自在白金漢宮拍攝　哈里斥王室「卑鄙勾當」

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）婚後至今屢傳負面新聞，兩人脫離英國王室後高調受訪斥王室種族歧視及漠視梅根的精神健康，導致其萌生自殺念頭。繼推出Podcast後，兩人與Netflix合作拍攝的紀錄片《Harry & Meghan》宣布於12月8日推出首三集，其餘集數則在15日上架。

紀錄片即將於12月8日推出首三集，其餘三集將於12月15日上架。（Netflix）

梅根曾公開指控王室漠視自己的精神健康，導致萌生自殺念頭。（預告畫面）

在昨晚（5日）發布的最新預告揭露了不少王室內密，梅根更在鏡頭面前落淚。哈里梅根表示，今次製作紀錄片的原因是希望外界能從兩人的角度去了解他們的故事，哈里還直言洩密及強加於他們身上的故事都是「卑鄙的勾當」（Dirty game），並暗示這一直存在於英國王室當中。

梅根在預告中爆喊。（預告畫面）

哈里亦露出脆弱的一面。（預告畫面）

另外，預告中有不少哈里和梅根結婚及一同公開出席活動的甜蜜片段，還有新聞報道指梅根搖身一變成為「王室搖滾巨星」，一切看似完美的童話故事，哈里卻拋出一句：「一切都變了。」他續指嫁入王室的女性都承受著痛苦和磨難，預告中亦有不少已故戴妃被傳媒追訪的片段，而梅根經常遇上同樣事情，哈里坦言非常害怕，不想歷史重演。

另外，在12月1日發佈的前導預告，英國傳媒指哈里梅根在2020年曾在未經英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）同意下，帶攝影師入白金漢宮拍攝。在前導預告的21秒，播出兩人背著鏡頭牽手的照片，照片疑似是在白金漢宮拍攝。

哈里梅根在沒有英女王同意下帶攝影師入白金漢宮拍攝。（預告畫面）

梅根一直都不受英國民眾歡迎。（預告畫面）

英國《Telegraph》指出，照片於2020年3月在白金漢宮拍攝，而哈里和梅根事前沒有取得英女王的許可便帶攝影師入白金漢宮，違反了王室規定。另外，根據王室收藏基金會（Royal Collection Trust）的規定，王室嚴禁止在白金漢宮內拍照和錄影，若有人需要因商業目的在宮內拍攝或錄影，必須得到君主的批准。

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