John Wick 4︱超越《22世紀殺人網絡》　奇洛李維斯：生涯最難拍

奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演動作電影系列《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4），繼續由動作特技專家Chad Stahelski執導，延續殺神傳奇，電影將於2023年3月24日上映，並已推出兩輪預告片段。

奇洛李維斯近年的代表作《殺神John Wick》將會延續至第四集。（《殺神John Wick 2》電影劇照）

奇洛李維斯早前已預告系列第四集將會「繼續折磨John Wick」，現年58歲的他親身演出不少動作特技與武打場面，戲裡的動作場面與暴力程度均會比前作更驚人。

奇洛李維斯第四部《殺神John Wick》作品將於2023年3月24日上映。（《殺神John Wick 4》預告截圖）

據外媒報道，奇洛李維斯近日於訪問中表示：「《殺神John Wick 4》是我生涯中最難拍攝的電影，就動作場面而言，是最高難度的一次，但正因如此令這部電影最具質素。」奇洛李維斯開展演藝事業接近四十年，拍攝過不少經典作品，包括《追魂交易》（The Devil's Advocate）、《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列、《魔間行者》（Constantine）及《生死時速》（Speed）等。

提到奇洛李維斯的槍戰動作電影，《22世紀殺人網絡》肯定是《殺神John Wick》前的代表作。（《22世紀殺人網絡》電影劇照）

奇洛李維斯主演的《22世紀殺人網絡》不僅為科幻電影，亦牽涉大量武打動作及槍戰場面。（《22世紀殺人網絡》電影劇照）

奇洛李維斯在《魔間行者》亦有使用指節銅套與不同槍械。（《魔間行者》電影劇照）

其中，《22世紀殺人網絡》牽涉大量動作場面，奇洛李維斯需要演繹多種武術格鬥與槍林彈雨的射擊場面，結合動作特技拍攝與電腦特技，亦是科幻動作電影的巔峰之作。奇洛李維斯對《殺神John Wick》拍攝難度的評價，顯然與過去電影生涯作品進行比較，而綜合首三部《殺神John Wick》的動作武打元素，奇洛李維斯需要結合自由摶擊、摔跤、菲律賓卡利（Kali）、實用射擊等戰鬥技法，而他亦透露《殺神John Wick》將會加入更多馬術、雙截棍、弓箭等戰鬥元素，令John Wick一角的戰鬥能力更全方位，同時為角色訓練、演繹難度亦大大提高。

奇洛李維斯在《殺神John Wick 4》裡與「宇宙最強」甄子丹刀槍並用，大打出手。（《John Wick 4》預告截圖）

槍械當然是奇洛李維斯在《殺神John Wick》系列中的重點武器。（《殺神John Wick 3》劇照）

John Wick最出名，莫過於連鉛筆也可以變成殺人武器。（《殺神John Wick》影片截圖）