《台灣犯罪故事》啟發自台灣真實奇案　宋芸樺一人分飾兩角

即將在2023年1月4日起於Disney+ 獨家上線的原創犯罪懸疑台劇《台灣犯罪故事》，日前公開預告及劇照，並正式揭露《台灣犯罪故事》中四個單元更多的關鍵人物和情節。《台灣犯罪故事》四個單元故事《出軌》、《生死困局》、《惡有引力》、《黑潮之下》均啟發自台灣真實奇案，每單元共三集，全劇共有十二集。

《台灣犯罪故事》中四個單元均啟發自台灣真實奇案。（《台灣犯罪故事》劇照）

《台灣犯罪故事》最新預告，以一宗慘不忍睹的兒童命案揭開序幕，金馬影帝陳以文的一句：「那天一定有什麼不尋常的事」貫穿全劇懸疑氛圍，引發觀眾好奇，一同探索真相。具節奏感的配樂加上猛力敲門聲，層層堆疊出懸疑氣氛，令人不寒而慄。《台灣犯罪故事》四個單元，分別啟發自台灣真實發生過的滅門血案、姦殺案、詐保案與冤獄案。這條預告由曾經為金馬獎歷屆精彩合集剪接預告片的，台灣知名剪接師林雍益操刀，透過短片表達監製當初構思這套劇集背後的原意，揭露每宗罪行不為人知的動機，亦細膩描寫犯人與受害人之間的情感，期望觀眾反思，犯罪故事背後亦存在人性掙扎的那一面。

宋芸樺在《惡有引力》一案中一人分飾兩角，飾演一對個性截然不同的雙胞胎姊妹，可謂驚喜十足。（《台灣犯罪故事》劇照）

除了最新預告及單元故事海報之外，早前亦已發佈由史上最年輕「三金得主」盧廣仲，翻唱劇集主題曲《天黑黑》。這首暗黑變奏版本的千禧年代金曲，是由金曲獎製作人鍾成虎床了呼應《台灣犯罪故事》的懸疑劇情，率領團隊重新編曲。《台灣犯罪故事》由台灣犢影制作及陸匠製作與好萊塢導演朗霍華和製片人葛雷茲所創的Imagine Entertainment跨國合作開發製作，製作公司犢影制作表示，當初找盧廣仲翻唱這首千禧經典《天黑黑》，是因為他的聲音在溫暖中帶有力量，十分切合《台灣犯罪故事》想帶給觀眾的主旨：「每個看似完全黑暗的罪行，都隱藏著一絲光輝的人性。」更期待觀眾能透過戲劇一窺奇案之餘，亦能夠從中體悟雖然人性不完美，但是仍要保持溫暖地面對這世界。