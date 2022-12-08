《風再起時》最新預告曝光　郭富城梁朝偉亂世分析聰明人生存之道

由兩大影帝梁朝偉、郭富城首度同場較量，香港史詩式電影《風再起時》，會代表香港角逐第95屆奧斯卡最佳國際影片獎。電影日前亦公開最新預告，片中透露更多兩大影帝的對抗關係，亦敵亦友。

預告一來，便由郭富城以講故事形式帶觀眾入戲。（《風再起時》預告截圖）

《風再起時》中的四大探長，以磊樂和南江為首。（《風再起時》預告截圖）

預告一來，郭富城以一句︰「呢場戰爭，喺我命運裡面，是不堪回首的劫難」作為開端，示意將以第一人身講述一段歷史。戲中講述6、70年代四大探長的事蹟，郭富城飾演的正是主角磊樂，而梁朝偉就是英語能力一流，人稱「笑面虎」的南江。在戲中，兩位原是好兄弟，拍住上打天下，但因為性格有異，磊樂氣焰難掩，而南江內歛行事小心，令二人漸見分歧。

雖然平步青雲，但眼見南江更獲器重，心有不快。（《風再起時》預告截圖）

南江向磊樂教路，聰明人要知甚麼事不應該做。（《風再起時》預告截圖）

預告中，梁朝偉飾演的南江，貫徹其行事作風，還向磊樂教路︰「 一個聰明人唔係要知道做啲咩，係要知道咩唔應該做」實屬至理名言，不過鏡頭一轉，郭富城飾演的磊樂，便一臉不滿地發表「偉論」︰「香港地就係咁，有本事就係大X晒！」簡單兩句對白，已見二人做事取態不一，暗藏不滿。

磊樂在戲中發表「偉論」︰「香港地就係咁，有本事就係大X晒！」（《風再起時》預告截圖）

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電影暫未排上映檔期，不過已率先上映7場優先場，既順利可出戰奧斯卡，亦已有資格參與下年第四十一屆香港電影金像獎，相信屆時兩位影帝又有機會同場較量。