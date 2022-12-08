安眠書店｜第四季劇照首曝光　Joe戀上多疑藝術總監再度出手殺人

Netflix愛情驚悚劇《安眠書店》（YOU）第四季將於明年分上下部分回歸，更別在2月9日及3月9日上架。來到新一季，Joe（Penn Badgley飾）改名換姓逃到英國倫敦展開新生活，更偽裝成教授Jonathan Moore在大學教書。昨日Netflix公開了全新劇照，Joe疑愛上畫廊總監。

《安眠書店》改編自Caroline Kepnes的暢銷小說系列，由《花邊教主》（Gossip Girl）男星Penn Badgley主演，劇情主要講述天資聰穎的Joe癡迷不同的女人，由跟蹤至起底，一步步令夢中女神愛上自己。

Joe今次化身為大學教授Jonathan Moore，留了滿臉鬍鬚來營造學識淵博的模樣。（劇照）

Joe拿著鋼絲，疑似再度殺人。（劇照）

Joe今次化身為大學教授Jonathan Moore，留了滿臉鬍鬚來營造學識淵博的模樣，但可惜虛假的面具很快便讓本季女主角Kate（Charlotte Ritchie飾）揭穿。Kate是聰明獨立的藝術總監，但性格多疑，亦不會放過任何蛛絲馬跡。雖然Kate起初認識Joe時不但對他反感，亦懷疑Joe的真正身份，但在最新劇照中似乎跟Joe發展出曖昧關係。在另一張劇照中，亦看到Joe拿著鋼絲，疑似再度殺人，令不少劇迷感期待劇情發展。

Kate由Charlotte Ritchie飾演。（劇照）