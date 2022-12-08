白日青春︱黃秋生金馬封帝首現身　曲線讚周國賢：想劉德華做父子

香港電影《白日青春》較早前入圍第59屆金馬獎，共提名六項獎項，並由黃秋生奪得「最佳男主角」、馬來西亞籍導演劉國瑞連奪「最佳原著劇本」及「最佳新晉導演」獎。今日（8日），首封金馬影帝的黃秋生攜同導演劉國瑞，在頒獎典禮後首次會見傳媒，分享得獎後的感受、《白日青春》在香港正式上映安排及得獎後的工作。

金馬影帝黃秋生攜《白日青春》導演劉國瑞在頒獎禮後首次會見傳媒。（葉志明 攝）

黃秋生憑《白日青春》奪得金馬影帝前，已兩度提名金馬獎最佳男主角、三度奪得金馬獎最佳男配角，對於得獎是否夢想成真，黃秋生笑指：「發完了！慶功也在台灣慶完，回來香港已經開始展開工作。」他亦表示，身處海外、同父異母的兄弟也得知消息，為他得獎熱烈慶祝：「我大佬一定開啤酒！」被問及會否一同慶祝，秋生則笑指：「唔通為咗杯啤酒飛咁遠咩？但係都好耐冇見，係時候要去探下佢哋。」

黃秋生指回港後已開始工作。（葉志明 攝）

《白日青春》正密鑼緊鼓準備在香港正式上映，導演劉國瑞表示：「回來香港以後已開始宣傳、發行的工作，亦會在接下來的優先場裡與觀眾見面。」2022年香港電影屢創票房奇蹟，黃秋生回應票房目標時表示：「優先場好似已經賣晒飛，（票房）冇信心、不過賣晒飛！」今年不少賣座港產電影的演員均會到場謝票，黃秋生幽默指：「多謝下啦，不過我唔係太鍾意個謝字，我會去旺票！」

黃秋生幽默表示對《白日青春》票房沒有信心，但戲飛已經賣完。（葉志明 攝）

戲中與黃秋生戲份甚多的巴基斯坦裔童星林諾，雖然失落最佳新演員獎，但導演與秋生仍然大讚他的表現，導演劉國瑞表示：「試鏡時秋生哥不在現場，由我負責，已覺得他非常適合角色。」而黃秋生亦再次幽默回應：「圍讀時第一次見，好生猛、好似海鮮咁撻下撻下！」而在林諾以外，提到其他合作演員的表現，秋生亦曲線讚戲裡飾演兒子的周國賢：「『劉德華』幾好吖！成日都想劉德華做我個仔，終於做到！佢真係好似劉德華！」

黃秋生與童星林諾戲份甚多，表示第一次見他已經得他非常生猛。（金馬獎片段截圖）

黃秋生笑指《白日青春》裡飾演自己兒子的周國賢外貌似劉德華。（《白日青春》預告截圖）

先奪金馬獎，黃秋生在明年舉行的第四十一屆香港電影金像獎呼聲極高，有望繼《淪落人》後四度封帝，黃秋生謙虛表示：「人哋會贏啦，人哋贏咗我仲有咩！唔通雙影帝咩！」而同樣有望於金像獎「最佳新導演」再下一城的劉國瑞亦有所保留：「始終金像獎有更多香港電影，當中不少亦由新晉導演拍攝。」黃秋生曾指新導演對自己而言有點運氣，今日亦笑指：「新晉旺我！如果再有得拍，有錢一定搵！同埋而家舊晉唔搵我，反而新晉會，就同新晉合作。」

黃秋生近年常與新導演合作，笑指「舊晉」不會找自己拍戲，於是找新晉導演。（葉志明 攝）

日前，已婚多年黃秋生，於台灣疑似被拍攝到與女伴冒雨搭肩，他今日亦借機會對家人表示：「唔好嬲啦，信埋啲雜誌……大家撈呢行，都慣嫁喇。」輕鬆帶過傳聞。