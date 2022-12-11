無間道20周年｜第二集余文樂擔正問點演？　劉偉強︰返去睇100次

《無間道》上畫20周年，大家都著力去發掘第一集的秘聞與精彩之處，其實整個系列三集中，做「老竇」的劉偉強，最疼錫反而是二仔《無間道II》，理由好簡單︰因為佢未出世就畀人睇死！

「電影界好得意，當你一套戲成功了之後，很多人想看你下一部怎樣仆直？」劉偉強說。事實上在籌拍時，第二集的卡士大縮水，由劉德華、梁朝偉變成陳冠希、余文樂，這一著正迎合坊間食花生們的預期套路。結果《無間道II》不單沒有仆直，在卡士較弱下，票房都收2400萬不俗的數字，更成就出一部高水準的前傳電影。

「當你第一套戲成功後，很多人想看你下一部會怎樣仆直？」劉偉強說出當時籌拍《無間道II》的情況。（梁碧玲 攝）

未開拍先遇沙士

不少成功電影，都逃不過續集失利的宿命，跌似乎是定律，問題是跌多與少，或者跌得不要太難看。手執《無間道》，以四大影帝聚首開出$5500萬票房的亮麗成績，要開續集，老闆當然想在影帝數目上加碼，令票房更上一層樓。劉偉強深明這不是合理的推算，於是開出另一個條件，用較細的成本，先開拍前傳故事。

劇照除記下廖啟智智叔的身影，亦記下珍寶海鮮舫的美，令人懷念。（《無間道II》劇照）

前傳擺明是年輕版，加上第一集已有余文樂、陳冠希當該角色，還有兩位老戲骨黃秋生、曾志偉旁住，基本上骨幹已有，所有事都順理成章，不過開拍時都不太順利，首先是撞正2003年年初沙士。「籌備時遇上沙士，我在公司不停度點算好，上天畀少少甜頭我食就咁對我？當時社會比現在更差，行尖沙咀是沒有人的，去餐廳睇景，對方都不准我們內進，似是世紀絕症一樣，所以開拍時都膽顫心驚。」

除了邀吳鎮宇加盟，劉嘉玲的演出亦令電影生息不少。（《無間道II》劇照）

「去深圳買可能比Ａ貨差少少」

克服了拍攝上問題，同時間亦要處理演員問題，「當你第一套戲成功後，很多人想看你下一部會怎樣仆直？余文樂喎、陳冠希喎，最大卡士是曾志偉加個吳鎮宇，基本上是冇人覺得會大賣的卡士。算是Ａ貨？甚至不是Ａ貨，去深圳買可能比Ａ貨差少少。余文樂還問我個角色應該點做？我答佢︰『點做？《無間道》睇100次咪得囉！』你要先進入個角色。」

起初找余文樂陳冠希演年輕版，只想加入年輕偶像吸引觀眾，斷想不到會成為續集的主角。（《無間道》劇照）

劉偉強︰「我跟麥兆輝莊文強講，冇人睇好就最好，一於拍番齣好戲畀大家睇。」（梁碧玲 攝）

雖然劉偉強口中一片自嘲聲音，似是在打定輸數，但其實內心很強大，心裡正盤算你愈睇死我，我愈要做場好戲你睇。「我跟麥兆輝莊文強講，冇人睇好就最好，一於拍番齣好戲畀大家睇。」事實上，只有兩位影帝撐住未夠力，於是找來劉嘉玲外，更有金馬影帝吳鎮宇出手，而他亦起了關鍵作用。

劉偉強︰「當時鎮宇好幫忙，他著意一個黑社會造型應該要怎樣演繹？連衣著談吐都想得非常仔細，最後想出一個書生造型，作為一個黑社會家族成員，爸爸過身要出來接手，卻是一個書生外貌的仔，斯斯文文但原來好難對付。」劉偉強尤其愛第二集劇情夠迂迴，「最迂迴是鎮宇明知弟弟是臥底，臨死都幫他保守這個秘密，所以個人來說，是比較喜歡《無間道II》多一點。我們更剪了一個長兩個半小時的版本，更加好看，奈何要受戲院限制，一定要在120分鐘內完成。」

續集交予當時的余文樂、陳冠希擔正，的確有不少反響。（《無間道II》劇照）

但又因為二人的不和是非，令電影以外又添上不少話題。（《無間道II》劇照）

第三集證加碼影帝非對策

最終加碼影帝一事，留到第三集《無間道III終極無間》才出現，加上黎明與陳道明兩位好戲之人，但劉偉強都坦言人太多難分戲份，只好在說故事手法上花心思。「你以為這樣嗎？其實是這樣，再看下去，原來這樣才真，是局中局的設計。」雖然票房沒有隨影帝數量增加而上升，最終3000萬止步，但該片亦為劉偉強留下一個美好回憶︰「它為劉德華贏得金馬影帝。」

黎明加盟第三集，多年後與劉德華同場都是一個話題。（《無間道III終極無間》劇照）