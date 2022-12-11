爆谷一周︱劉偉強親爆《無間道》三大秘密　幾乎炒傻強︰NG十幾次

香港經典警匪電影《無間道》於2002年12月12日上映，至今已20周年，並將會上映經過4K修復處理的20周年版本。《無間道》的聯合導演劉偉強與麥兆輝，出席電視節目《爆谷一周》接受谷德昭訪問，大談製作的源起，親自解釋電影三大精彩細節，包括被觀眾發現的穿崩位置、「黃sir」黃秋生墮樓震撼觀眾的原因，以及幾乎惹得劉偉強決定開除的「傻強」杜汶澤。

《無間道》上映20周年，推出4K修復版。導演劉偉強（中）與麥兆輝（左）到《爆谷一周》接受谷德昭的訪問。（《爆谷一周》截圖）

《爆谷一周》節目上，有眼利觀眾發現《無間道》劇情中的穿崩位！由梁朝偉飾演的陳永仁，劇終葬禮一幕的墓碑上，刻着「終於二零零二年十一月廿七日」，然而經典的音響店鋪一幕，陳永仁為劉德華飾演的劉健明，購買擴音機的收據上卻寫上「28/11/2002」，竟為陳永仁死後的一天。

《無間道》最後一幕中，陳永仁的墓碑刻着「終於二零零二年十一月廿七日」。（《無間道》電影截圖）

劉德華在音響店鋪中經梁朝偉買了一部擴音機。（《無間道》電影截圖）

音響店鋪的收據上卻寫着「28/11/2002」。（《無間道》電影截圖）

劉偉強與麥兆輝在節目上解釋時表示為「道具出錯」，麥兆輝指：「當時我發現時，完全不敢向劉偉強說。」劉偉強則表示：「我知道後當然嬲到飛起！」而谷德昭則幽默地表示：「你們應該否認，說是在寫平行空間、因果循環之類，就可以了！」

麥兆輝笑指自己發現了《無間道》的穿崩位後，不敢跟劉偉強說。（《爆谷一周》截圖）

《無間道》有不少緊湊情節為觀眾津津樂道，而最震撼的一幕，莫過於黃秋生飾演的黃sir被韓琛手下從天台推下樓、墮在陳永仁面前的車頂上。劉偉強透露，當時林迪安準備了多部攝影機，打算從多角度拍攝這一幕，然而劉偉強則採用了最簡單的鏡頭交代墮樓的一刻，還嫌攝影師：「你想點先！嘥晒我啲菲林！」而麥兆輝亦補充指：「這個鏡頭的做法在中外很多電影都有抄襲，韓國也有。」成為了世界電影的經典教科書式拍攝手法。

劉偉強拍攝《無間道》黃秋生墮樓的一場，採用了最簡單的方法交代劇情。（《爆谷一周》截圖）

在聲效上，劉偉強則與已故的音效師Kinson曾景祥處理，指示Kinson將音效放到最大：「Kinson說喇叭會破音，我就說由得他破音，關我甚麼事！最好嚇得戲院觀眾都彈起來，反應很好。」

《無間道》的音效部分，由劉偉強與已故音效師Kinson曾景祥合作處理。（《爆谷一周》截圖）

劉偉強即場分享另一項《無間道》拍攝期間的秘密，他表示其中一幕，由杜汶澤飾演的傻強，在一段平移的鏡頭後，用頭部動作告訴陳永仁，琛哥正要找他，鏡頭中杜汶澤的表情一直也做不好：「那個鏡頭是我很辛苦坐在滑軌上，杜汶澤只需要做一個很簡單的表情，但卻NG了十幾次，令我非常憤怒，因為我自己掌鏡，你就知道為何我這麼氣，立即回頭看着麥兆輝。」

《無間道》不少鏡頭由攝影師出身的劉偉強親自掌鏡，所以杜汶澤的表現才令劉偉強非常憤怒。（《爆谷一周》截圖）

麥兆輝笑指：「因為是我說要用杜汶澤。」劉偉強續指：「一開始是這樣，後來不知道（杜汶澤）是否感覺到我想解僱他，想叫他明天不用來，就更盡力地演出。」