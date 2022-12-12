哈里梅根若在紀錄片攻擊威廉凱特　國王查理斯疑有機會出狠招應對

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）跟Netflix合作拍攝的紀錄片《Harry & Meghan》日前率先播出三集，兩人除了分享相識到結婚的故事，更被爆出疑造假。暫時王室方面雖然還未做出任何回應，但有王室專家表示，國王查理斯有可能會出狠招應對。

紀錄片已於12月8日推出首三集，其餘三集將於12月15日上架。（Netflix）

哈里和梅根在紀錄片推出三集前兩天出席公開活動心情超靚。（Getty Images）

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，王室評論員Michael Cole近日接受電視台訪問時，提到記錄片可能會談及更多有關嫁入王室的女人所承受的痛苦和折磨，而凱特國王的訪問亦有機會被當做話題炒作。其他王室專家推測，有機會追溯到凱特嫁入王室之前的生活，如果是真的話，這樣會王室感到不舒服。

梅根在預告中爆喊。（預告畫面）

Michael Cole表示，王儲威廉的教母Lady Susan Hussey早前因涉及的種族歧視言論，而被王室割席兼火速辭職，這顯示出王室面對危機會作出極快的反應。若梅根利用紀錄片來攻擊凱特或其他王室成員，國王查理斯很可能會考慮褫奪哈里和梅根的「殿下」（His or Her Royal Highness, HRH）頭銜。

哈里梅根與威廉哈里在英女王喪禮上罕有同框。（Getty Images）

他繼續解釋，褫奪「殿下」頭銜正是戴安娜王妃當年與過往查理斯離婚後受到的處置，這亦對哈里和梅根來說將會是個嚴重懲罰。如果王儲威廉及凱特直接受到攻擊的話沒查裡斯很可能會授權懲罰之外，更不會對外解釋原因獲作出任何回應。