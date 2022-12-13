Wednesday｜女主阿媽嘉芙蓮薛達鍾絲後生勁靚　一出道就搏盡全裸

荷里活鬼才導演添布頓（Tim Burton）執導的Netflix劇集《Wednesday》人氣高企，除了女主角爆紅之外，客串演出母親角色的嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）亦受到關注，現年53歲的她依然相當美艷動人，有網民回帶她年輕時的樣子，發現其美貌當真驚為天人。

初出道的嘉芙蓮薛達鍾絲相當搏命，在電影中以超性感形象示人。（劇照）

年輕時的嘉芙蓮顏值爆燈。（劇照）

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嘉芙蓮薛達鍾絲年幼時已是舞台劇演員，90年代加入影圈，憑著美艷外型與紮實演技逐漸走紅，主演的《黑俠梭羅》（The Mask of Zorro）與《偷天陷阱》（Entrapment）都收穫好成績，更奠定性感女神地位，之後更憑《芝加哥》（Chicago）勇奪奧斯卡最佳女配角。

嘉芙蓮薛達鍾絲在《Wednesday》客串演出女主角阿媽，美艷形象搶晒鏡。（劇照）

除了演藝事業，嘉芙蓮最為人所津津樂道樂道的是她跟米高德格拉斯（Michael Douglas）的婚姻，二人年紀相差25載，當初結合時都不被睇好，不過2000年結婚後，至今恩愛如昔，成為荷里活模範夫妻。

嘉芙蓮與米高結婚22年，一直相當恩愛。（視覺中國）

2010年米高確診患上第4期喉癌，跟死神擦身而過，康服後他受訪表示，致癌原因為感染人類乳頭瘤狀病毒（HPV），而傳染途徑主要為性行為，他直指為女性進行陰道口交而感染病毒。此番言論一出令嘉芙蓮成眾矢之的，但其實她因為丈夫的病情而患上抑鬱症及躁狂症，2013年更一度分居，相隔一年後才和好。