劉德華有意製作音樂劇版《無間道》：要諗點去說服觀眾，但我好想

《無間道》上映20周年，電影公司推出全新聲畫升級版本，導演劉偉強、男主角劉偉強、寰亞傳媒集團主席林建岳博士特意現身尖沙咀戲院慶祝。作品上映20年，問到會否有少許感觸，劉偉強表示比起感觸，由於已經兩三年未有見到華仔，能藉此機會一見，加上有4K版本，所以是開心事。劉德華表示99年有不少女性電影上映，最後劉偉強發掘出《無間道》題材，於是大膽一試，劉偉強聞言即大讚華仔當年全方位支持，如果沒有對方，《無》應該開拍唔成。

劉德華與劉偉強現身戲院慶祝《無間道》上映20周年。（陳順禎攝）

問到當年劉偉強拍攝時是否壓力特大，尤其天台一幕，華仔說：「我其實唔係好覺，我同偉仔，仲有其他演員都係每日開開心心「哎，咁快拍完」嚴格嚟講，我哋都係40幾50組戲，呢個20幾組就完。」劉偉強表示當年預算有限，但《無》卡士及製作強大，所以在處理方面有一定壓力。「當然我唔會喺現場同人講好慘，但返去開會每樣嘢計得好清楚，嗰邊有壓力。」問到會否再拍新一集《無間道》 ，劉偉強指要留待華仔決定，華仔即說：「我拍！我拍！我好鐘意演戲，覺得我適合就嚟。」華仔又讚劉偉強電影近年作品有角度，可以考驗演技。

梁超怡當年拍攝《無》時只得4歲，劉偉強對於她能成為港姐都感到十分意外。（陳順禎攝）

華仔透露想搞無間道音樂劇：「要諗清楚點樣去說服觀眾點解要做音樂劇或舞台劇，但我好想，我好想。」他指最近多唱電影宣傳曲，但暫未有開騷打算：「我諗吓，未有計劃開騷，工作做到出年下半年，有諗過一啲簡單啲嘅現場演出。」

此外，在戲中飾演陳永仁女兒嘅梁超怡，如今已是港姐亞軍，劉德華表示：「世界就係不停咁有事發生，不停有驚喜，我都估唔到20年後會再同大家分享《無間道》。」

劉德華有意製作音樂劇版《無間道》（陳順禎攝）