金球獎2023｜《龍之家族》《王冠》角逐最佳劇集　視后競爭最激烈

影視界盛事金球獎去年曾因種族歧視、性騷擾及收賄等醜聞爆發，導致明星及媒體公司接連抵制頒獎典禮。上一屆最後官方以「私人形式」舉辦，現場不設紅地毯，僅透過官方網站公布得獎名單。相隔1年，即將於明年美國時間1月10日舉行的第80屆金球獎（80th Golden Globe Awards），大會今日（13日）宣布入圍名單。

第80屆金球獎將於美國時間1月10日舉行。（IG圖片）

劇情類最佳劇集方面競爭最為激烈，HBO神劇《權力遊戲》前傳《龍之家族》（House of the Dragon）將會硬撼口碑載道的《絕命律師》（Better Call Saul）、《黑錢勝地》（Ozark）、AppleTV+的《生活割離術》（Severance）及娛樂性十足的《王冠》（The Crown）。

最近在Netflix上架的《星期三》（Wednesday）驚喜入圍音樂及喜劇類最佳劇集，將與《小學風雲》（Abbott Elementary）、有「廚房版搏擊會」的《大熊餐廳》（The Bear）、《職業槍手》（Hacks）及被視為黑馬的《破案三人行》（Only Murders in the Building）角逐獎項。另外，《星期三》的女主角Jenna Ortega也獲得「音樂及喜劇類最佳女主角」提名，與與多位資深演員爭奪喜劇類視后之位。

至於劇情類最佳男女主角，《絕命律師》的Bob Odenkirk將會跟Kevin Costner、Diego Luna、Jeff Bridges及Adam Scott一較高下。有不少劇迷都認為Bob Odenkirk在《絕命律師》的演技發揮得淋漓盡致，更希望他能夠與今屆捧走視帝寶座。另外，《龍之家族》的主角Emma D'Arcy亦首次獲得金球獎提名，並與《毒癮女孩》（Euphoria）的Zendaya、《王冠》飾演英女王的Imelda Staunton、《黑錢勝地》Laura Linney及《失蹤專訪》（Alaska Daily）的Hilary Swank爭奪獎項。

值得留意的是，改編連環恐怖肢解食人事件的Netflix劇《食人魔達默》（DAHMER）亦入圍「最佳迷你劇集及電視電影」。儘管播出時引起極大爭議，有死者家屬公開批評劇集屬二次傷害，但不少劇迷都認為劇集的拍攝手法水準甚高，而男主角Evan Peters演技精湛值得獲得「最佳迷你劇集及電視電影」的最佳男主角。

部分提名名單如下：

劇情類最佳影集

《絕命律師》（Better Call Saul）

《王冠》（The Crown）

《龍之家族》（House of the Dragon）

《黑錢勝地》（Ozark）

《生活割離術》（Severance）

劇情類最佳男主角

Jeff Bridges《The Old Man》

Kevin Costner《Yellowstone》

Diego Luna《Andor》

Adam Scott《生活割離術》（Severance）

Bob Odenkirk《絕命律師》（Better Call Saul）

劇情類最佳女主角

Emma D'Arcy《龍之家族》（House of the Dragon）

Laura Linney《黑錢勝地》（Ozark）

Imelda Staunton《王冠》（The Crown）

Hilary Swank《失蹤專訪》（Alaska Diary）

Zendaya《毒癮女孩》（Euphoria）

音樂及喜劇類最佳影集

《小學風雲》（Abbott Elementary）

《大熊餐廳》（The Bear）

《職業槍手》（Hacks）

《破案三人行》（Only Murders in the Building）

《星期三》（Wednesday）

最佳迷你劇集及電視電影

《暗黑信使》（Black Bird）

《食人魔達默》（DAHMER）

《新創大騙局》（The Dropout）

《彭美與湯美》（Pam and Tommy）

《白蓮花大酒店》（The White Lotus）