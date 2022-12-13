MOVIEMOVIE電影節　重映《上流寄生族》《末代皇帝溥儀》十部經典

為慶祝MOViE MOViE十週年紀念，MOViE MOViE及THE KONGNER首次攜手合辦名為 MOViE MOViE EXTRA FESTIVAL 的嶄新實驗性電影節。EXTRA FESTIVAL將會跨年於2022年12月13日至2023年1月15日舉行。十一部精心挑選的電影將會在MOViE MOViE 兩間戲院：太古城MOViE MOViE Cityplaza及金鐘MOViE MOViE Pacific Place內播放。

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其中包括今年在康城影展贏得最高榮譽金棕櫚大獎的《上流落水狗》，至於其餘10部電影分別有講述兩名黑人聯合藍領白人攻入美國商界的好評作《逆權莊家》；日本文壇巨人隻身與反對派學生展開激烈辯論的《三島由紀夫：最後思辨》；改編自村上春樹小説，日本當代電影大師濱口龍介榮獲奧斯卡最佳國際影片獎《Drive My Car》。

日本電影《Drive My Car》由濱口龍介執導，曾榮獲奧斯卡最佳國際影片獎。（《Drive My Car》電影劇照）

柏林影展最高榮譽金熊獎得主，震撼人心的伊朗禁片《惡與他們的距離》；意大利已故傳奇導演貝托魯奇與坂本龍一、尊龍合作的再世經典《末代皇帝溥儀》；橫掃全球獎項，致敬亞洲電影大師之作《月亮喜歡藍》；史上首位華裔金球影后技驚國際演繹的《別告訴她》；金像級女星飾演司法女強人，備受贊譽的《司法女王》。

《末代皇帝溥儀》由已故電影大師貝托魯奇執導，尊龍主演，坂本龍一配樂。（《末代皇帝溥儀》電影劇照）

《月亮喜歡藍》曾經榮獲奧斯卡金像獎最佳電影。（《月亮喜歡藍》電影劇照）

榮獲動畫界奧斯卡安錫國際動畫影展水晶球獎及丹斯電影節世界紀錄片評審團大獎的《無處安心》；最後就是韓國首部奧斯卡最佳電影、最佳導演《上流寄生族》(黑白版)。以上10部電影將同時於戲院、電視頻道及MOViE MOViE Play串流平台三線放映。

《上流寄生族》曾榮獲奧斯卡最佳電影及最佳電影獎。（《上流寄生族》黑白版電影劇照）

除了電影放映以外，是次電影節將會跳出傳統電影節的框架，設有社區放映、網上 Podcast 節目、書展以及電影商品展，於現實生活與虛擬世界同步推進。這些節目均與電影及其文化息息相關，亦著重於與各界專業人士交流，如藝術家、評論人、策劃人以及學者，同時亦會與電影、大學、俱樂部、書店與電影商品店攜手合作。

《別告訴她》女主演奧卡菲娜，憑本作演出奪得第77屆金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角。（《別告訴她》電影劇照）

EXTRA不僅只代表「比想像中更多」，而且還代表「非凡而令人意想不到的」。是次電影節乃香港首次由電影品牌與媒體聯手策劃，因此我們想走一種與別不同的風格。我們希望是次電影節將會成為文化想像的導航燈，以革命性的概念帶出嶄新思維，拓寬大家對電影節的想像，以及將電影節帶到一個新的高度。

《逆權莊家》由森姆積遜（左）及安東尼麥奇（右）主演。（《逆權莊家》電影劇照）

開幕電影獨家率先在MOViE MOViE City plaza太古城戲院首映，而10齣精選電影則於MOViE MOViE (Now TV 116) 及MOViE MOViE Play (Now E)與戲院同步放映，