阿凡達：水之道︱閉氣打破湯告魯斯紀錄　琦溫斯莉：我係咪死咗？

本年度最受觀眾期待的荷里活科幻鉅製《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）將於12月15日正式上映。琦溫斯莉（Kate Winslet）於本集強勢加盟潘多拉星，飾演水系納美星人，與導演占士金馬倫（James Cameron）再度合作成為觀眾最期待的畫面。

《阿凡達：水之道》預計將於今年12月16日上映。（《阿凡達：水之道》電影先導劇照）

《阿凡達：水之道》電影海報（imdb）

琦溫斯莉於戲內參與大量水底戲份的拍攝，更在拍攝期間徒手潛水閉氣長達七分十五秒，打破湯告魯斯為《職業特工隊：叛逆帝國》（Mission Impossible：Rogue Nation）拍攝期間，所創下電影水底拍攝最長閉氣的六分鐘紀錄。

琦溫斯莉於《阿凡達：水之道》裡加盟系列，飾演水系納美星人。（GettyImages）

琦溫斯莉（左）於《阿凡達：水之道》參與大量水底拍攝。（《阿凡達：水之道》幕後花絮照）

湯告魯斯出名「自己特技自己做」，於《職業特工隊：叛逆帝國》裡，他親身潛水進行拍攝。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影海報）

湯告魯斯在拍攝《職業特工隊：叛逆帝國》期間，在水底閉氣拍攝的紀錄為六分鐘。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

現年47歲的琦溫斯莉，近日接受訪問時表示自己有保留閉氣紀錄的影片：「我有那一段影片，而我在上水時立即說『我是不是死了？我剛才死了嗎？』然後便問工作人員『我有長多（時間）？』」琦溫斯莉笑指自己十分在意時間紀錄：「我直接便詢問自己的時間，我得知後簡直無法相信，我接着便說『我們要用對講機，我想占士（金馬倫）第一時間知道！』」

《阿凡達：水之道》琦溫斯莉參與的自由潛水拍攝，圖為琦溫斯莉拍攝過程。《阿凡達：水之道》花絮照片。（imdb）

占士金馬倫得知道後表示：「她一點都不熱愛競爭。」琦溫斯莉表示：「其實我並不需要閉氣七分鐘，只是剛好有一個機會讓我創下一個紀錄。我先前然在拍攝期間閉氣長達六分十四秒，然後我覺得『不是吧！』於是便打破自己的紀錄多達一分鐘！」琦溫斯莉指這種心態與自己在《阿凡達：水之道》裡的角色性格相符：「她非常勇悍、是一位戰士。即使面對極大的危險，肚裡懷着嬰兒，仍然奮不顧身加入戰團，背後只是為了她最在乎的家人與家園。」

琦溫斯莉於《阿凡達：水之道》裡飾演水系納美星人Ronal，在電影中正在懷孕。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

除了琦溫斯莉，《阿凡達：水之道》其他演員亦為了拍攝而接受徒手潛水的訓練，他們在拍攝期間的水底閉氣紀錄亦相當驕人。《異形》（Alien）女主角Sigourney Weaver的紀錄長達六分半鐘，而上集《阿凡達》（Avatar）、《銀河守護隊》（Guardian of the Galaxy）的女主角素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）的紀錄則為五分鐘。

琦溫斯莉（左上）與其他《阿凡達：水之道》的演員均需要進行水底拍攝。（imdb）