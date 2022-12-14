天龍八部之喬峰傳｜初回預告曝光　王君馨艷壓兩大女主角

甄子丹監製、執導及主演的《天龍八部之喬峰傳》，將於明年1月賀歲檔上映，片方今日（14日）發佈初版預告，飾演喬峰的甄子丹施展「降龍十八掌」以一敵百，場面相當墟冚。

喬峰以一敵百的場面相當墟冚。（影片截圖）

《天龍八部之喬峰傳》劇情講述北宋年間，丐幫幫主喬峰（甄子丹飾）英雄俠義，受武林擁戴，卻突遭指認爲契丹人而衆叛親離。追尋身世，尋找仇人途中，喬峰與慕容家婢女阿朱 (陳鈺琪飾) 相識相知，情愫互生。二人歷經聚賢莊、雁門關、鏡湖風波，直至阿朱因馬夫人（王君馨飾）設計被喬峰錯殺，喬峰終查出一切皆是慕容復（吳樾飾）爲復辟燕國的陰謀，喬峰憤而找上慕容復，誓要為阿朱報仇…

未知惠英紅扮演哪一個角色呢。（影片截圖）

對於開拍《天龍八部之喬峰傳》的原因，甄子丹表示：「拍了多年動作武打電影，近年好希望能拍出一個不一樣的古装武侠世界，這次雖然是改編金庸的《天龍八部》，但又不完全是大家之前見過的《天龍八部》，我們這次希望加入新的想法及拍法。」

仲有袁祥仁！（影片截圖）

丹爺透露整個製作團隊上下一心，大家甚至為了這部電影而自願減人工：「這部電影其實是在經費不多、非常有限的時間和資源下拍攝，整個製作都在惡劣不定的天氣中長時間工作，但我慶幸仍然得到全組幕前幕後團隊手足相信同支持我，各人都是不計酬勞，每天工作二十小時去完成這個項目，為的就是希望拍出一套不一樣的喬峰，將一個新的武俠片想法帶給觀眾，我實在十萬分地感激大家」。

更多預告精彩畫面

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預告中除了看到甄子丹以一敵百，幾位女角亦相當搶鏡，包括飾演「阿朱」的陳鈺琪、影后劉雅瑟飾演「阿紫」，以及飾演「馬夫人康敏」的王君馨，片中王君馨露出美腿，扮相美艷力壓其他女角。