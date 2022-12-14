風雲際會｜華麗特效延續經典　Warwick Davis感恩製作更添成熟

由Lucasfilm創辦人兼《星球大戰》原創者George Lucas創作的《風雲際會》（Willow）現已在Disney+上架，35年後這套經典作以劇集形式編寫全新篇章。華麗的特效呈現魔幻國度的精彩打鬥場面，而劇中的靈魂人物Warwick Davis亦回歸飾演魔法師Willow Ufgood，並組成全新冒險團隊對抗邪惡勢力。

《風雲際會》現已在Disney+上架。（劇集海報）

在早前舉行的發布會上，《風雲際會》的一眾演員均有現身分享拍攝過程。提到35年後經典作回歸，Warwick Davis坦言完全沒有想過會有這一天的來臨，多年來有很多粉絲都有提及過想看到續集，但從來都沒有正式的消息，直到遇上編劇Jon Kasdan：「當我們決定製作後，所有事情都發展得很快，在我得知所有事前我已坐在威爾斯開始拍攝的第一天，一切都很《風雲際會》，但是更成熟、更好看。」

Warwick Davis亦回歸飾演魔法師Willow Ufgood。（劇照）

Warwick Davis指從來沒想過會有續集的出現。（劇照）

《風雲際會》在相隔34年後再推出劇集版，問到劇中一班新加入的演員對電影版的印象，Amar Chadha-Patel笑言自己不像其他演員般年輕，而自己首次看電影時只有7、8歲：「我是在逃避現實和幻想中長大的，所以某程度上很符合我的成長經歷，亦是我的童年。」而Tony Revolori就表示多年前跟父母及哥哥一起看過電影版，一看便愛上魔幻世界，當得悉得到這個演出機會時，感到非常興奮和榮幸。問到要為經典作拍攝續作，編劇Jon Kasdan坦言有一定程度的挑戰，每集都徘徊在拿捏熟悉感、滿足粉絲及創新，同時推動劇集向前發展出一個令人驚訝和出乎意料的結局。

Amar Chadha-Patel（右）笑言自己不像其他演員般年輕，而自己首次看電影時只有7、8歲。（劇照）

對於能夠參與《風雲際會》的演出，Tony Revolori直言感到非常榮幸。（劇照）

另外，George Lucas製作電影《風雲際會》時曾表示故事已籌備多年，但因為當年電影技術未能達到心中要求所以一直擱置，直至1988年才認為時機成熟，公布以《星球大戰》的感覺與技術投入作品當中。電影上映時得到熱烈迴響，其中Willow Ufgood以魔法嘗試將同伴還原人形，卻變出不同動物形態的一幕成為著名場面，展現當年最先進的剪接特效技巧。憑藉現今大幅躍進的特效技術，必定能更完美展現夢幻世界，製作出更華麗迫真的對戰場面與奇幻生物。

於劇中擔任重要角色的新演員，全部都曾參與不少傑出影視作品。Ruby Cruz曾參與《東城奇案》（Mare of Easttown）；Tony Revolori曾參演《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）及《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）。另外，Erin Kellyman曾參演《韓索羅：星球大戰外傳》（Solo: A Star Wars Story）；Ellie Bamber曾參演《大冒險》（The Show）；Dempsey Bryk曾參與《The Fight Machine》，多位熟悉的新面孔將會與Warwick Davis組成全新的冒險團隊。