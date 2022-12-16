阿凡達：水之道︱中國上映首日票房破億　佔回本天價不足百分之一

史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar），自2009年推出以來，一直以28億美元（約港幣210億元）高踞全球票房榜首，在觀眾苦等十三年後，導演占士金馬倫（James Cameron）終於推出續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），並已於12月15日在香港上映，首日已吸引大量觀眾進場。

2022年壓軸科幻鉅製《阿凡達：水之道》已於12月15日在香港上映。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

今日（16日），《阿凡達：水之道》亦正式於中國內地院線上映，成為近年罕有能夠通過內地電檢上映的荷里活電影。據內地票房網站統計，《阿凡達：水之道》在上映首日，票房已秒速衝破1億人民幣，預計將能在內地斬獲超過25億人民幣票房。

《阿凡達：水之道》於12月16日在中國內地上映。（《阿凡達：水之道》電影海報）

《阿凡達：水之道》於內地上映第一日，已衝破一億人民幣票房。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

《阿凡達：水之道》成為近年少數能夠借中國市場「食糊」的電影，大大增加再創票房紀錄高峰的機會，然而製作這部科幻鉅製的成本，亦為電影史上的天價級別。據外媒報道，占士金馬倫近日曾於訪問中表示，自己曾向迪士尼及20世紀影業的高層說：「《阿凡達：水之道》的預算之高，可以視為電影史上相當反面的商業案例。」而他亦補充指出：「電影的回本價位相當高昂，需要高達票房歷史紀錄第三四位，才能夠達到回本的臨界點。」

占士金馬倫曾經向片廠表示，《阿凡達：水之道》的回本價約為21億美元。（Getty Images）

目前電影史上最高票房的頭五部電影，順序以《阿凡達》為首；Marvel超級英雄鉅製《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）以27億美元排行第二；《星球大戰：原子覺醒》（Star Wars：The Force Awakens）、《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers：Infinity War）則以20.7億及20.5億美元分別佔第三及第四位；而同樣由占士金馬倫執導，於1997年上映的《鐵達尼號》（Titanic）則以18億美元排行第五。

1997年上映的《鐵達尼號》，票房紀錄為18億美元，在電影票房史上排行第五。（《鐵達尼號》電影劇照）

按照占士金馬倫的說法，《阿凡達：水之道》的回本價，驚人地位處20億美元左右，超越以14億美元暫居2022年最高票房的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）及以19億美元位居2021年最高票房的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）。

《壯志凌雲：獨行俠》現以14億美元票房，暫居2022年票房冠軍。（《壯志凌雲：獨行俠》IMAX電影海報）