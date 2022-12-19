王丹妮完成兩場黎明聯乘Vivienne Tam演出　羅孝勇打氣：支持老婆

王丹妮（Louise）日前獲邀出席12月17及18日一連兩晚演出《Drive In Ultra：LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai》，擔任黎明演唱會嘉賓，女兒、媽咪、奶奶亦鮮有現身支持，正在澳洲修讀脊醫的羅孝勇，亦趁聖誕假專程從澳洲返港支持老婆，更施展脊醫學藝為工作辛苦的老婆做舒緩治療，是最好的聖誕禮物。

王丹妮亮相兩場《Drive In Ultra：LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai》，擔任黎明演唱會嘉賓。（主辧單位提供）

Louise連續兩晚穿上6吋高厚底鞋，為戶外演唱會行Catwalk兼獻唱Lady Gaga的《Born This Way》和王菲的《螢火蟲》，盡顯超模歌手功架。今次演出順利完成，並自言非常享受演出，而Louise的媽媽、女兒、老公羅孝勇、羅孝勇的媽媽亦有來支持打氣，女兒在甫開場等待媽咪出場時，已表現興奮，不斷鼓掌之餘又畀心心手勢以示支持媽咪。

羅孝勇攜同王丹妮女兒到場支持老婆的演出。（主辦單位提供）

而Louise愛人羅孝勇就趁未開騷前，甜蜜走到後台向Louise表示goodshow支持，二人一切盡在不言中。而羅孝勇在後台亦與同場的鄭欣宜碰面，二人亦趁機會寒暄一番。

羅孝勇趁未開騷，到後台支持老婆王丹妮。（主辦單位提供）

趁聖誕節假期返港與家人共聚的羅孝羅說：「係特登飛返來捧場，我老婆上台我一定要睇，我相信佢做到最好，享受舞台。我會畀100、1000、10000分給她。已經準備了聖誕禮物給老婆，但暫且保持神秘。」二人在後台興奮大叫：「支持黎明！我愛黎明！」Louise指家人到來支持自己之餘，同時支持黎明，羅孝勇笑說：「 支持老婆、支持黎明！」對於有否考慮夫婦二人同台演出，Louise說：「我沒有幻想過一齊同台，但我們在家有一齊Jam歌。」

王丹妮連續兩晚穿上6吋高厚底鞋，為戶外演唱會行Catwalk兼獻唱Lady Gaga的《Born This Way》和王菲的《螢火蟲》（主辦單位提供）

已修讀一年脊醫學士課程的羅孝勇，今次返港趁機會用已學的知識，為工作繁忙Louise做治療舒解疲勞，Louise說：「我着得高踭鞋耐，企得攰，佢幫我鬆筋骨，真係好有幫助。」羅孝勇說：「我還有4年學，不過希望盡量幫老婆。」

羅孝勇一家總動員到場支持王丹妮，左起為Louise媽媽、Sheldon媽媽、Louise女兒與羅孝勇。（主辦單位提供）

王丹妮於舞台上演唱兩首歌曲，盡顯歌手功架。（主辦單位提供）

王丹妮演出期間非常投入。（主辦單位提供）

羅孝勇、王丹妮與Vivienne Tam開騷前於後台合照。（主辦單位提供）