職業特工隊｜60歲湯告魯斯玩命喪跳降傘500次　網民：健在係奇蹟

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）今年可謂大豐收，《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）有口皆碑，全球票房逾110億港元，讓今年「奔六」的湯告魯斯再度爆紅。明年《職業特工隊：死亡清算 上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）將會上映，片方公開湯告魯斯挑戰超高難度特技場面的幕後花絮影片，已步入花甲之年的他，喪跳降傘500次及飛車1萬3000次，玩命演出勢要再創票房佳績！

對於湯告魯斯嚟講，冇嘢係冇可能。（預告截圖）

湯告魯斯連跳500次降傘，當真賣命演出。（影片截圖）

眾所周知湯告魯斯一向喜歡「打真軍」，親身上陣拍攝超商難度特技動作場面，很多人都質疑他是否暗啞底搵替身頂上，今次片方公開的9分鐘花絮影片，充份證明湯告魯斯為了電影搏到盡，對於每個鏡頭都一絲不苛，甘願重覆一次又一次極危險的特技動作，務求做到最佳效果，見他賣命演出，實在睇到驚心動魄，難怪網民形容「只有湯告魯斯可以超越湯告魯斯」。

花絮影片證明湯告魯斯冇搵替身。（影片截圖）

60歲仍堅持親身上陣拍危險動作場面，不得不寫個服字。（影片截圖）

此外，湯告魯斯答謝粉絲支持大出奇招，他跟《職》片導演Christopher McQuarrie一同登上半空，一邊跳降傘一邊拍攝影片致謝詞，見他全程輕輕鬆鬆沒半點俱色，一邊急速下墜，一邊跟粉絲大講肺腑之言，實在不得不佩服他。