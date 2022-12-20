Emily in Paris｜買件外套要過5萬　Emily住巴黎2年負債近百萬？

由Lily Collins監製兼主演的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）第三季將於明天回歸，為工作搬到巴黎一年的Emily，無論事業及愛情都遇上人生交叉點，再次令她不知如何作出選擇。在觀看劇集期間，劇迷除了欣賞法國巴黎的浪漫美景，更能參考主角們的時尚穿搭。不過原來Emily多姿多彩的生活，在現實中根本不切實際。



《Emily in Paris》第三季於明天（21日）在Netflix上架。（Netflix）

Emily在劇中最令人深刻的就是擁有多個時尚造型，當中手袋及服飾方面都特別挑選名牌，包括Saint Laurent、Chanel、Dior、Prada、Valentino、Christian Louboutin、Hermès等。而最貴的單品就是在第二季曾穿上的Vassilis Zoulias黃色外套，價值高達53,987美元（約42萬港元）。

Emily於第二季穿上的Vassilis Zoulias黃色外套。（劇照）

價值高達53,987美元（約42萬港元）。（劇照）

除了價值42萬的外套，還有在首季第六集中，神還原已故荷李活女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）造型時穿上的Christian Siriano高貴黑色露肩晚裝裙，價值14000港元，還有價值7100港元的Christian Louboutin的黑色搭帶粗跟高跟鞋，還有超過46700港元的綠色Chanel外套及283美元的Valentino太陽眼鏡等。Emily在劇中的造型由頭到腳都價值連城，並非一般人能夠買得到。

Christian Siriano高貴黑色露肩晚裝裙，價值14000港元。（劇照）

綠色Chanel外套價值超過46700港元。（劇照）

Valentino太陽眼鏡。（劇照）

價值7100港元的Christian Louboutin的黑色搭帶粗跟高跟鞋。（劇照）

另外，Emily亦認識不少名流富豪，每次的消費都相當昂貴。有外國傳媒特別做了統計，指Emily在咖啡店買牛角包及咖啡的價錢，一年竟然要花25000萬港元。至於租金方面，Emily居住在臨近巴黎經典萬神殿的舊式公寓，每月租金約21500港元，而一年就需要花費258000港元。

有外媒邀請了財政專家進行研究，推測Emily每年負債近56萬港元。（劇照）

Emily在劇中的使費非常誇張。（劇照）

外國媒體邀請了財政專家進行研究，指出Emily的月薪最高約36500港元，扣掉租金、購物、咖啡、牛角包、晚餐、交通、夜生活等，約46000港元的使費後，一年欠債高達56萬，而來到第三季，Emily待在巴黎第三年，換言之，第三季開始前，Emily已負債月100萬港元，非常誇張。

Emily與Gabriel及Alfie發展出三角戀。（劇照）

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