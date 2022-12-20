流浪地球2｜劉德華沉浸式無實物表演征服全場　7種情緒完美轉換

內地科幻電影《流浪地球2》將於明年大年初一正式上映，劉德華在戲中飾演痛失愛女的圖恒宇，日前電影發布一段花絮片，片中劉德華坐在電腦熒屏前，與「數字生命世界」中的女兒對話，在正式開拍前他一臉平靜，但一Roll機他就即時入戲，嘴角顫抖地露出一絲微笑，完美呈現出一位失去女兒的慈父時隔多年後終於可以透過高科技與愛女對話時的那種心酸、悲涼與無奈感，不過笑容只在他臉上停留了短短幾秒鐘，劉德華隨即轉換情緒，對着熒屏潸然淚下，再讀出台詞：「爸爸太想丫丫了，特別想，特別想……」三句帶有哭腔的台詞將對女兒的思念演繹得淋漓盡致！



內地科幻電影《流浪地球2》將於明年大年初一正式上映。（電影海報）

不過原來劉德華面前的電腦熒屏是黑屏狀態，根本沒有所謂的「女兒」，由一位配音員在現場為「女兒」配音，而劉德華就只靠想像力來演出，他更喊到全身顫抖，激動時用頭撞向電腦，從最初的喜悅激動，逐漸到無助崩潰，劉德華在短短一分多鐘的片段中用7個眼神變化，演繹出7種不同的情緒，雖然沉浸式無實物的表演難度極大，但他仍用超精湛的演技征服了在場的所有人！

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憔悴樣貌更突出角色的悲慘感。（影片截圖）

為了貼合戲中人物形象，劉德華在造型上亦有明顯變化，以鬍鬚兼頭髮微白Look出鏡，憔悴樣貌更突出角色的悲慘感，超班演技更獲網民激讚：「演技太牛了」、「太有感染力了」、「這演技太有代入感了」、「令人共情的演出」！