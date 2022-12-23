梅根被踢爆冇人教王室禮儀係講大話　紀錄片評價極差爛番茄得17%

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）與Netflix合作拍攝的紀錄片《Harry & Meghan》6集已經上架，兩人在紀錄片中再次攻擊王室。哈里除了指控王室向傳媒放料，更指哥哥威廉對自己大叫大喊，並認為傳媒的壓力是導致梅根流產的原因。今次哈里和梅根火力全開，全球一地花生。

紀錄片6集已於Netflix上架。（Netflix）

在紀錄片第二集，梅根憶述首次與英女王會面時，哈里問她是否懂得屈膝禮。梅根直言聽到哈里這樣問非常錯愕，更一度以為哈里說笑。梅根更在鏡頭前重現一次如何對英女王行禮，說話時態度相當輕佻，令大批網民感不滿。

梅根公開表示不明白與英女王見面為何要行屈膝禮。（紀錄片畫面）

哈里王子見到太太梅根語帶輕佻講述對英女壬行禮情況，竟然不阻止，令不少網民氣憤。（紀錄片畫面）

其後梅根更抱怨沒有人教自己王室禮儀，屈膝禮、英國國歌和禮服帽子搭配都要自學。不過事後，有知情人士爆料，王室在婚禮6個月前就給梅根一本關於「如何適應當王子妃」的教學文件，包含衣服在內等大小事也準備妥當，踢爆梅根再次講大話。

紀錄片的評分極差。（Rotten Tomatoes網站截圖）

紀錄片推出後評價褒貶不一，但在知名影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）中，觀眾喜愛度只有17%，而專業評分有38%，成績極差。有不少網民都認為哈里和梅根脫離王室後拍攝紀錄片的目的就是抹黑王室，更一致認為作為王室人員或曾經是王室的一份子就應該要表現大方，而不是為賺錢及為博眼球和人氣而無間斷去指控王室。另外亦有人認為哈里王子是被寵壞的孩子，已經38歲只懂得喋喋不休地談論母親戴安娜的死對自己的影響，恍如母親才是令自己值得討論的唯一原因。

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