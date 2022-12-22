台灣犯罪故事｜鳳小岳突破極限焦慮難入睡　宋芸樺挑戰情緒大爆發

Disney+原創台劇《台灣犯罪故事》即將於1月4日上架，昨日（21日）舉辦《台灣犯罪故事》發布記者會，四個單元的主創團隊及演員，包括鳳小岳、薛仕凌、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、蔡凡熙等都有亮相。眾人現場暢聊《台灣犯罪故事》拍攝秘辛，奧斯卡金獎導演Ron Howard也以驚喜影片彩蛋現身。

《台灣犯罪故事》四個單元的主創團隊及演員昨日出席發布會。

奧斯卡金獎導演Ron Howard特地錄了一段影片，傳達和台灣犢影制作及陸匠製作跨國合作的喜悅。現場八位演員回憶起拍攝《台灣犯罪故事》的過程都感到津津有味，不僅王柏傑興奮表示：「超過癮超好玩！」金馬影帝陳以文更是將《台灣犯罪故事》譽為是「近年台灣影視的里程碑」！《台灣犯罪故事》四個單元以開發美劇流程與拍攝規格，和好萊塢團隊合作，以台灣本地的社會案件為發想，帶出各項犯罪議題，以及背後所隱藏的人性面，正如范揚仲導演所言：「所有種子都有可能長出好或壞，但請時時刻刻關注它怎麼長。」

陳以文、宋芸樺。

鳳小岳。

發布會上首度曝光全新花絮，犢影制作監製林秉聿透露，《台灣犯罪故事》故事設定在千禧年，當時剛經歷九二一大地震和SARS的台灣社會，瀰漫著一股傷痛的低迷情緒，正是《台灣犯罪故事》四大奇案所傳達出的氛圍。而出席記者會的八位演員都直呼：「這次拍攝是全新挑戰！」八位演員在這次《台灣犯罪故事》中，都突破自我極限，飾演和以往形象截然不同的角色：單元一《出軌》中，飾演檢察官的鳳小岳懷疑薛仕凌為搞「軌」案的幕後兇手，兩人間有多場對峙，劇中因出車禍而跛腳的鳳小岳，透露自己只要用一跛一跛的方式走路，就會馬上進入角色，再度突破形象的金鐘雙料影帝薛仕凌因角色太過封閉，下戲後自覺有點情感「失能」，更直呼：「想選擇性遺忘！」

薛仕凌。

單元二《生死困局》中，王柏傑飾演深入監獄訪問滅門血案凶手李銘忠的犀利記者，CP感很重的兩人在劇中有激烈的動作戲和槍戰，王柏傑透露第一次約李銘忠出來討論劇本超緊張，導演洪子烜的導戲也讓兩人大呼「拍得超過癮！」。單元三的《惡有引力》中，金馬影帝陳以文詮釋失去女兒的警察爸爸，強忍悲痛的心情誓言找出兇手，和一人分飾雙胞胎姊妹兩角的宋芸樺間有多場情緒很重的對戲，對兩人來說都是很大的挑戰；單元四《黑潮之下》，導演徐瑞良表示這題材是希望面對台灣社會的集體創傷，傅孟柏更是突破形象，在劇中染布丁頭又嚼檳榔，飾演不成材的哥哥因躲債投靠軍營裡的弟弟蔡凡熙，竟牽扯出一連串的悲劇。傅孟柏自爆那陣子因為狀態很糟，都不想照鏡子看到自己，十分投入在角色心境裡。蔡凡熙則是許願想要剃平頭，就接到《黑潮之下》，而他也將自己過往的家庭經歷融入在角色中。