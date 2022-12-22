Emily in Paris｜法國後生仔最鍾意食麥當奴　巴黎餐單超有驚喜？

由Lily Collins監製兼主演的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）自播出首季大受歡迎，觀眾不只能欣賞巴黎的浪漫美景及令人眼花繚亂的時尚穿搭，劇中亦描述了不少美國與法國的文化差異。雖然劇集惹來法國人的不滿，但仍擁有超高收視率。第三季於昨日（22日）回歸，本季除了留意Emily如何在事業及愛情兩者中作出抉擇，另一焦點就是巴黎的麥當奴。

第三季將於12月21日回歸。（IG/@emilyinparis）

首集劇情講到Emily的前男友轉介了大客戶給她，就是要為法國麥當奴推出新食品。由於上司Sylvie極為鄙視麥當奴，令Emily非常糾結。型男大廚Gabriel（Lucas Bravo 飾）就特別帶Emily都巴黎麥當奴見識一下，到達後Emily大感驚訝，更大讚麥當奴的簡約設計非常時尚。

劇集由Lily Collins監製兼主演。（劇集畫面）

Gabriel帶Emily到巴黎麥當奴。（劇集畫面）

巴黎嘅麥當奴設計簡約，充滿時尚感。（劇集畫面）

走進巴黎的麥當奴，除了有固定食品之外，還有甜點專櫃，除了有牛角包、朱古力麵包、可露麗之外，還有各式各樣的蛋糕、芝士蛋糕、鬆餅及不同口味的馬卡龍，令Emily大開眼界。而擔任大廚的Gabriel就表示法國人其實都很喜歡吃麥當奴，而間中到麥當奴享受一下快餐，對法國人來說是一種小確幸。

原來巴黎特定麥當奴都會有期間限定的特別食品。（劇集畫面）

有蛋糕！（劇集畫面）

仲有馬卡龍！（劇集畫面）

查看法國麥當奴的網頁，款式的確比香港麥當奴多很多，除了有基本的食品，還有6款雞漢堡、15款牛漢堡，更有原味及辣味的麥樂雞和雞柳，還貼心地提供多款沙律、無麩質餐單及素食漢堡，套餐售價7至10歐羅不等（58至82港元）。另外，開心樂園餐的配菜則由紅蘿蔔取代薯條，而整個餐單營養價值似乎比香港麥當奴高。

法國麥當奴牛肉漢堡款式比香港麥當奴多！（法國麥當奴網頁截圖）

雞漢堡都多好多款！（法國麥當奴網頁截圖）

仲有素漢堡！（法國麥當奴網頁截圖）

其實過去有不少法國人都認為快餐的營養價值甚低而反對麥當奴，但經過改良餐單及邀請著名意大利設計師在巴黎7間麥當奴進行大改造，麥當奴的形象已經比以往好，更吸引到不少年輕人在週末晚上到麥當奴與好友聚會及打躉。