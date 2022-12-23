阿凡達：水之道︱潘多拉動物大起底　占士金馬倫：鯨魚好有文化

史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar）續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）已於12月15日在香港上映。電影繼續由占士金馬倫（James Cameron）執導，本集更擴展潘多拉星（Pandora）世界到水系納美部落聚居的地帶，發掘叢林外的海洋世界，以及推出全新潘多拉海洋生物。

《阿凡達：水之道》已於12月15日在香港上映。（《阿凡達：水之道》電影海報）

導演占士金馬倫出名熱愛海洋，在早前的訪問中曾透露自己有超過五十年的潛水經驗，亦曾經多次拍攝及監製有關深海與海洋生物的紀錄片。2014年曾親身利用潛水載具，到目前地球最深的馬里亞納海溝進行深潛，並為《國家地理頻道》拍攝《Deepsea Challenger》紀錄片；2021年，占士金馬倫更推出由他監製的紀錄片《Screts of the Whales》，利用3年時間走遍全球24個地點，拍攝世界各地的鯨魚生態，成為了鯨豚類海洋生物的專家。

占士金馬倫曾為《國家地理頻道》拍攝一系列深海潛行及海洋生物相關的紀錄片。（imdb）

占士金馬倫近日就《阿凡達：水之道》接受《國家地理頻道》訪問時表示：「這部紀錄片展示了鯨豚類動物——我們世界裡、真實的鯨——其實有非常高階的文化。他們有複雜的音律，能夠在同類之間傳播，並隨遷徙好像一張流行唱片般廣傳到全世界各個角落。」而《阿凡達：水之道》眾多出場的外星海洋生物裡，正正以潘多拉版鯨魚Tulkun作為主打，而Tulkun在電影中亦有鯨魚的高智能與利用音律進行構通的特性。占士金馬倫亦曾在專訪訪中表示，《阿凡達：水之道》裡的生物受到大自然的啟發：「大自然卻是我最大的靈感來源。進行深潛時看見深海裡奇異的生物，真的有如科幻小說裡的外星生物一樣。」

占士金馬倫曾經利用潛艇載具，深潛到目前地球最深的馬里亞納海溝。（imdb）

《阿凡達：水之道》出場的海洋生物眾多，亦各有特色，以下立刻為大家進行大起底！以下內容含有《阿凡達：水之道》內容劇透，未入場睇的觀眾慎入！

導演占士金馬倫創作《阿凡達：水之道》時，從深海生物與潛水經驗取得不少靈感。（劇照）

Tulkun潘多拉鯨

潘多拉鯨（Tulkun）在《阿凡達：水之道》裡最具標誌性的海洋生物，Tulkun擁有與納美星人溝通的能力，智商遠高於其他海洋生物，被水系納美星人喻為「靈魂伴侶」，互相具有感情連結，由琦溫斯莉（Kate Winslet）飾演的湖奈（Ronal），與配對的Tulkun同期懷孕，亦為對方感到欣喜，分享彼此的喜悅。

Tulkun是《阿凡達：水之道》裡最巨型的海洋生物。（電影劇照）

Tulkun卻不幸成為人類捕獵的目標，然而卻非為了解決糧食問題，只為了Tulkun身上一種名為Amrita的獨特體液，該金黃色的物質具有停止人類衰老的功效，售價以千萬元計算，收入更能夠支付整隊捕獵團隊的軍備與經費。因此，Tulkun被人類大規模、殘忍地捕獵，成為了人類與水系納美星人之間爆發戰爭的最主要原因。

《阿凡達：水之道》裡，主角積舒利的次子洛亞，與離群的Tulkun建立了親厚的友誼。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

Skimwing水翼龍

水翼龍（Skimwing）在《阿凡達：水之道》裡是前作翼龍（ikran）的變奏，擁有相同的祖宗，但適應了海洋生態後成為了水生物，入水能游、出水能飛，能夠於海面上高速滑翔。主角積舒利（Jake Sully）初到水系部落，便嘗試學習駕馭Skimwing，以適應海洋生活，經過幾次失敗後便能夠掌握，及後更作為他的坐騎出征。

《阿凡達：水之道》裡，主角積舒利轉以騎Skimwing在水面滑翔。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

Ilu

Ilu在《阿凡達：水之道》裡是Skimwing的「初階版」生物，主要為年輕一代的納美星人的坐騎，讓他們能夠於水面與海底高速潛行，積舒利在嘗試駕馭Skimwing時，水系部落族長多露華里（Tonowari）曾建議他先從駕馭Ilu開始。Ilu的攻擊性相比Skimwing較低，型態亦較為流線型、甲冑較少，亦無法於水面上滑翔。

Ilu連納美星小朋友也能夠駕馭。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

占士金馬倫接受《國家地理頻道》訪問時表示：「長頸坐騎Ilu重組自一種名叫蛇頸龍亞目（Plesiosaurs），是一種已經絕種的海生爬行動物。」顯然占士金馬倫的靈感不僅源自深海的海洋生物，亦包括已絕種的遠古生物。

水系納美星人同樣能夠以辮子連結水中生物。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

Akula

Akula在俄羅斯語中解作「鯊魚」，在電影《阿凡達：水之道》裡，牠的生態亦與現實中的鯊魚相似。在水系納美部落中，他們以Akula的利齒作為刀具，而族長多露華里亦配戴Akula利齒串成的項鏈，作為身份與勇武的象徵。

《阿凡達：水之道》裡的海洋世界中，Akula是其中一種危險的海洋生物。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

海底神樹

《阿凡達》裡，森林系納美星人以紫色神樹作為部落族人與女神伊娃聯繫的媒介。而在《阿凡達：水之道》裡，水系納美星人的神樹位於水底，以珊瑚群的型態呈現。海底神樹除了作為水系納美星人與伊娃聯擊的媒介外，亦能夠為身處水底的納美星人吸收空氣，延長潛水的時間。

《阿凡達：水之道》的水系部落神樹，與前作不同，以珊瑚群的型態出現。（imdb）

發光魚

發光魚在《阿凡達：水之道》裡，在結局中發揮了關鍵的照明作用，在晚間會呈現金黃色的亮光，但水系納美星人似乎對他們的認知與重視程度不高。相反，初到水系部族、積舒利的養女卡娜（Kiri），卻似乎能夠與各種海洋生物溝通，更能夠按心意隨手指揮他們在水中舞動，成為電影中建構卡娜一角的重要部分。

《阿凡達：水之道》裡，卡娜一角與海洋生物具有獨特的連繫。（imdb）

水肺魚Gill Mantle

水肺魚（Gill Mantle）在《阿凡達：水之道》裡是一種浮游生物，與水母相類似，並會在黑暗時呈螢光粉紅色。水肺魚能夠與水系納美星人的辮子連結，成為水肺的功能，能夠讓他們長時間潛水，與水肺潛水員配戴的氧氣瓶功能一樣。在電影結局裡，卡娜亦帶同一隻水肺魚與發光魚一同拯救養母妮蒂莉（Neytiri）與妹妹，脫離被困與水底的困境。