超神經械劫案下︱惡搞港式英語預告　張敬軒王菀之扮西片2D上畫

2023年香港賀歲喜劇《超神經械劫案下》，由《深宵閃避球》導演應智贇執導，張敬軒孖好友王菀之主演，並攜同魏浚笙（Jeffrey）、白只、洪嘉豪、黃正宜（阿正）、楊天宇等一同參演。

《超神經械劫案下》的解款員陣營，由張敬軒為首，帶領企鵝（魏浚笙飾）、啫喱（洪嘉豪飾）及豬紅（歐陽仲豪飾）等成員。（《超神經械劫案下》電影劇照）

《超神經械劫案下》將於2023年1月21日上映。（《超神經械劫案下》先導海報）

電影繼早前發布預告，並宣布於2023年1月21日年三十上映後，今日發布一段惡搞預告，以國際大片級數的規格發布，並為這部本土喜劇配以港式英語旁白，唔通希望帶軒仔與Ivana衝出國際？

《超神經械劫案下》的故事圍繞一班解款員與押運的鑽石。（《超神經械劫案下》預告截圖）

《超神經械劫案下》裡的松鼠究竟會發揮甚麼作用？

《超神經械劫案下》裡將會出現三隻野豬，早前於先導海報已經出現，但不是張敬軒、白只與魏浚笙這「三隻小生」。（《超神經械劫案下》預告截圖）

《超神經械劫案下》裡，白只也有英語對白。（《超神經械劫案下》預告截圖）

靚仔小生Jeffrey魏浚笙亦有參演《超神經械劫案下》。（《超神經械劫案下》預告截圖）

洪嘉豪於《超神經械劫案下》裡飾演一位沒有槍的解款員。（《超神經械劫案下》預告截圖）

張敬軒於《超神經械劫案下》飾演解款隊伍的隊長。（《超神經械劫案下》預告截圖）

王菀之於《超神經械劫案下》飾演村民首領。（《超神經械劫案下》預告截圖）

《超神經械劫案下》王菀之的五位村民。（《超神經械劫案下》預告截圖）

《超神經械劫案下》的惡搞版預告，除了配有港式英語旁白，亦發布了更多未曝光片段。軒仔早前已透露在電影演出了不少槍戰片段，但想不到最後竟然要向摯友Ivana舉槍。而電影將於2023年1月21日上映，預告亦搞笑指將會全線播放2D版本，並公布英語戲名為《Everything Under Control》。

《超神經械劫案下》預告中，驚見張敬軒舉槍指向王菀之。（《超神經械劫案下》預告截圖）

張敬軒於《超神經械劫案下》有不少槍戰場面。（《超神經械劫案下》預告截圖）

《超神經械劫案下》王菀之的武器是一枝魔杖？（《超神經械劫案下》預告截圖）

《超神經械劫案下》將於電影院裡2D上映！（《超神經械劫案下》預告預圖）