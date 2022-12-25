《今際之國有栖》山下智久鋼條身形成亮點　高峰期曾操到體脂得5%

Netflix劇集《今際之國有栖》（又譯︰今際之國的闖關者）第二季終於開播，原班人馬上陣固然令人興奮，不過頭三集最叫人雙眼發光，充滿驚喜的，一定是山下智久的「全裸」演出，更不吝嗇長期露股。

山下智久全劇裸得自在，非常寫意。（《今際之國有栖》影片截圖）

在劇中，山下智久擔任「遊戲關主梅花King」的主理人，本身是位「裸體藝術家」，享受裸體行事，所以在劇中大露特露。而這個設定亦考起攝影師，既要符合劇集尺度，又要表達其行為，所以凡有正面將見到重要部位的畫面，攝影師都用盡方法去借位避開，包括用其他演員的身體、道具、燈光甚至背影。

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不少觀眾看畢都大讚「山P」超有誠意，尤其大方地露股的場面。有這樣自信，源於勤於操練，山崎賢人也在訪問中透露，自己在片場都有跟山下智久借健身器材來玩，可見就算去到拍攝期間，「山P」在片場都Keep住操練。

隊友死之際，都要面向小P。（《今際之國有栖》影片截圖）

近鏡露都得，落重景深。（《今際之國有栖》影片截圖）

不過今次都不是「山P」第一次公開自己的操肌成果，早在2011年的電影《鐵拳浪子》，山P便曾經操到體重由62kg減到53.5kg，體脂率亦從14%減到得番5%，正常男子體脂率屆乎14%-20%左右。當時山下智久邀請職業拳擊教練梅津政彥幫助他鍛煉體質，又遵循相當於職業拳手的飲食餐單，成功練出冠軍級線條。

平時都甚少公開操肌成績，惜肉如金。（山下智久@IG）