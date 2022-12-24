神探白朗：抽絲剝繭︱獨家Netflix上映　三大誰是真兇線索超明顯

偵案懸疑電影《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）2019年上映時大受歡迎，今年推出續集《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion：A Knives Out Mystery）並於昨日（23日）於Netflix串流平台獨家上映。

《神探白朗：抽絲剝繭》由丹尼爾基克（右一）、Edward Norton（左一）、Kate Hudson（右三）及戴夫巴蒂斯塔等合演。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

電影由上集主演丹尼爾基克（Daniel Craig）繼續飾演世界最知名偵探白朗（Benoit Blanc），連同Edward Norton、Kate Hudson、戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）等，一同現身於億萬富豪的希臘小島上，並為一宗超大規模的「密室殺人」進行解謎挑戰。

《神探白朗：抽絲剝繭》已經於12月23日獨家在Netflix上線。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影海報）

《神探白朗：抽絲剝繭》時代背景設定於爆發疫情的時代，各項線上娛樂、通訊工具、加密貨幣與能源科技均充斥着生活，電影裡的各個角色因此而成為能源科技大亨、政客、網絡紅人甚至從娛樂圈谷底翻生，但他們背後均有共通點。

《神探白朗：抽絲剝繭》裡各人利益關係環環相扣，究竟誰是真兇？（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

各個角色背後，均由憑初創投資起家的億萬富豪支撐，而在環環相扣的關係下，原本與事件無關的白朗則發揮了解謎的關鍵作用。而電影在上半段便已透過三大超明顯線索，將真兇的身份曝露於白朗與觀眾面前，以下為大家分析三大重要線索：

以下內容將含有《神探白朗：抽絲剝繭》內容劇透，未睇的讀者慎入！

億萬富豪Miles邀請了一眾好友到自己位處希臘的島上度假，不速之客神探白朗卻意外出現。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

線索一：菠蘿敏感

由戴夫巴蒂斯塔飾演的電競網紅Duke，在出發前往「金主」Miles的小島前，需要應Miles的要求因應疫情在口中噴灑消毒劑。Duke隨即煞有介事地問客串演出的伊芬鶴京（Ethan Hwak）消毒劑是否含有菠蘿成份，他聲稱患有並不常見的「菠蘿過敏症」，對菠蘿有致命反應。

網紅Duke與女朋友「威士忌」是富翁Miles邀請的賓客。在碼頭上，Duke煞有介事地問消毒劑會否含有菠蘿的成份，令人生疑。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

期後，金主Miles在酒會上，按各人喜好調製酒品。而Duke竟突然離奇中毒身亡，及後發現原來誤飲Miles威士忌酒杯裡的飲品。菠蘿汁為雞尾調酒裡常見的成份，而事件又發生得既巧合又具有明確先兆，令神探白朗與觀眾𣊬即感到奇怪。

Duke期後在大廳裡中毒身亡。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

線索二：富翁Miles超心虛

神探白朗與一眾貴賓抵達富翁一Miles的小島上，被告知稍後於泳池集合開始度假派對。白朗拜訪Miles的「玻璃洋葱屋」時，得知Miles有一輛限量客製的「Baby Blue」配色保時捷停泊在天台，令他嘖嘖稱奇。期後白朗發現泳池邊擺放了一輛同色同款的迷你保時捷跑車時，便驚喜地發笑。

神探白朗發現富翁Miles在泳池邊的迷你保時捷。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

當時網紅Duke突然表示，曾經在另一位與各嘉賓似有嫌隙的Andi（Janelle Monáe 飾）屋外，差點被Miles的保時捷撞成肉餅，而Miles旋即心虛地插嘴，指其實事件發生在電視名人Anderson Cooper的生日派對外。富翁Miles的反應非常心虛，似怕被神探白朗發現自己與Duke行蹤的秘密一樣，亦旋即引起白朗與觀眾的注意，成為另一項超明顯的嫌疑與線索。

Andi在一眾嘉賓之中，顯然格格不入，似乎素有嫌隙。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

線索三：白朗離奇謀殺計劃

富翁Miles邀請一眾好友到島上，本來是為了度假，以及在過程中拆解自己被「謀殺」的奇案。在飯桌上，白朗輕而易舉地破解了Miles兒戲的「謀殺奇案」，令Miles覺得非常沒趣，更請白朗單獨再次來到「玻璃洋葱屋」裡交談。交談的過程中，白朗提到自己故意拆穿Miles的「謀殺奇案」，解釋Miles其實身陷險境、各位好友嘉賓均有謀殺他的動機以及完美的舞台，更詳細地解釋他預料的殺人計劃。

富翁Miles在島上的豪宅因為設計特色，而被稱為「玻璃洋葱屋」。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

白朗忽然對富翁Miles的解謎遊戲萌生興趣固然令觀眾大感奇怪，但更令觀眾注意的是，白朗探案經驗豐富，卻似乎有意引導Miles思考自己有機會真的被殺，相比警告，更似與Miles對質，希望在對方身上找到破綻，再度令觀眾起疑。