回顧2022年港產片五大奇蹟　盤點最強話題性、演技、創作班底電影

2022年，香港電影業經歷疫情的低谷兩年，卻迎來了前所未有的高峰，不論在票房、入場人次及演技獎項均為近年罕見奇蹟，令香港觀眾對港產片回復信心，而導演及拍攝團隊亦更積極籌拍新戲，延續2022年的好氣象。以下為各位盤點五大2022年創造奇蹟的港產電影：

《明日戰記》無疑是其中一部最能代表2022年的香港電影。（《明日戰記》電影海報）

香港電影史上最高票房

《明日戰記》是2022年不得不提及的港產電影作品，電影號稱「香港有史以來最規模科幻鉅製」，由古天樂擔任總監製及主演，聯同劉青雲、劉嘉玲、姜皓文及張家輝等主演。《明日戰記》創下8300萬本地票房成績，突破《寒戰II》6600萬票房的紀錄，成為香港史上票房收入最高的華語電影，是為2022年香港電影一大奇蹟。

《明日戰記》由古天樂擔任總監製及主演，本地票房成績超過8300萬元。（《明日戰記》電影劇照）

最出乎意料受歡迎

由陳詠燊執導，黃子華聯同鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之、陳湛文主演的喜劇《飯戲攻心》，是2022年度最受歡迎港產喜劇。《飯戲攻心》除了以7700萬成為香港史上票房第二高的華語電影外，亦吸引超過108萬人次入場，為2022年香港電影入場率最高。電影由過去曾被認為是「票房毒藥」的黃子華主演，扭轉命運成為香港電影「票房仙丹」，出乎意料被受香港觀眾猛烈追捧，亦為香港電影2022年一大奇蹟。

《飯戲攻心》不僅票房成績超卓，入場人次統計更高達108萬人。（《飯戲攻心》電影劇照）

黃子華曾被認為是「票房毒藥」但經《飯戲攻心》一役，扭轉命運成為「票房仙丹」。《飯戲攻心》電影劇照。

最具話題性

奇案電影《正義迴廊》由新晉導演何爵天執導，楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰等主演。《正義迴廊》改編自2013年發生的「大角咀雙屍奇案」，電影還原謀殺案情及法庭審訊等過程，探討公義與法律等價值。《正義迴廊》不但票房成績頻傳喜訊，更在Google香港2022年度搜尋榜上，成為十大「熱搜電影」之冠，力壓《明日戰記》等較早上映的香港電影作品，亦為2022年香港電影一大奇蹟。

《正義迴廊》成為2022年度Google香港十大「熱搜電影」之冠。（《正義正迴廊》電影海報）

最強演技

由馬來西亞籍導演劉國瑞編導，黃秋生、林諾、周國賢等主演的電影《白日青春》，在香港正式上映前，已於台灣金馬獎上由黃秋生首封金馬「最佳男主角」，導演劉國瑞更連奪「最佳原著劇本」及「最佳新晉導演」獎。

黃秋生憑《白日青春》成為金馬獎近十年內唯一一位香港影帝。（葉志明 攝）

香港男演員曾於90、00年代經常獲封金馬影帝，猶以三度封帝的梁朝偉為甚，然而黃秋生則為近10年再度於金馬封帝的香港演員，繼《淪落人》後再度展現其爐火純青的演技，實為2022年香港最強演技代表人物，於香港電影金像獎入圍及得獎的呼聲亦甚高。

黃秋生於《白日青春》裡展現爐火純青的演技，在金馬封帝外，亦成為香港電影金像獎其中一位最高呼聲的入圍及得獎者。（《白日青春》電影劇照）

最強創作班底

香港電影《七人樂隊》雲集洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東與徐克七位殿堂級導演聯合執導，破天荒合作拍攝，訴說他們的香港故事。《七人樂隊》每位導演在香港地位超然，各具個人風格及代表作品，

《七人樂隊》雲集香港電影七位殿堂級導演合作拍攝而成。（《七人樂隊》海報）

雖然《七人樂隊》僅由七位導演十數分鐘的短片結合而成，然而亦足顯七種講香港故事的可能性及時代性，堪稱2022年度創作班底最強、經驗最資深的港產電影作品。