被指演員老是常出現　基斯杜化路蘭：寫劇本不會考慮飾演演員

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的新作《奧本海默》（Oppenheimer）將於2023年7月21日上映，電影早前釋出預告，令一眾「路蘭迷」對電影上映更引頸以盼。

《Oppenheimer》電影先導海報，並預告電影將於2023年7月21日上映。（《Oppenheimer》官方Twitter）

《奧本海默》裡，原子彈之父Robert Oppenheimer由Cillian Murphy飾演，此前Cillian曾於《潛行凶間》（Inception）、《蝙蝠俠：俠影之謎》（Batman Begins）以及《鄧寇克大行動》（Dunkirk）中與路蘭多次合作，被認為是路蘭鏡頭下的固定班底之一，其餘演員亦包括湯哈迪（Tom Hardy）、基斯頓比爾（Christian Bale）及米高堅（Michael Caine）。有指Cillian Murphy等人「老是常出現」，令外媒記者不禁於訪問時詢問路蘭，是否有意使用同一批演員，一早已經計劃由Cillian主演。

《奧本海默》導演基斯杜化路蘭不止一次與Cillian Murphy合作。（Getty Images）

Cillian Murphy飾演的Robert Oppenheimer有許多心理掙扎。（《奧本海默》預告截圖）

其實荷里活不少重量級導演均有疑似固定班底的演員，有不少跨越數十年後仍繼續合作。殿堂級大師馬田史高西斯（Martin Scorsese）的電影中，與羅拔迪尼路（Robert De Niro）及里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio ）等經常合作。

荷里活殿堂級大師馬田史高西斯，執導作品皊演員數十年來轉變不大。（Martin Scorsese）

羅拔迪尼路長期與馬田史高西斯合作，包括具意大利黑幫故事背景的電影《賭城風雲》。（《賭城風雲》電影劇照）

里安納度狄卡比奧近十數年與馬田史高西斯合作頻繁。（《華爾街狼人》電影劇照）

鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）則經常與森姆積遜（Samuel Jackson）、奧瑪花曼（Uma Thurman）、卻羅素（Kurt Russell）及Michael Madsen等合作。

昆頓塔倫天奴產量雖然不豐，但在演員選擇上卻有明確的習慣。（Getty Images）

據塔倫天奴指出，當時Jules Winnfield一角是以森姆積遜本人塑造此角，並屬意由他親自演出。（《危險人物》劇照）

《標殺令》奧瑪花曼憑塔倫天奴執導的電影《危險人物》獲得奧斯卡和金球獎最佳女配角提名。（《標殺令》劇照）

據外媒報道，近日基斯杜化路蘭接受訪問時表示，自己在創作過程中，絲毫不會考慮到拍攝的演員班底。他表示：「我在寫劇本時不會將演員納入考慮，我會以角色出發，將角色當成真人。我認為如果想像由誰飾演這個角色，將會限制了這個角色的可能性，變得相對單一。」而基斯杜化路蘭則將選角的責任，完全交到選角導演身上，而近年的作品，如《星際啟示錄》（Interstellar）及《Tenet天能》（Tenet），示範了以上創作模式的成功。