被指演員老是常出現 基斯杜化路蘭：寫劇本不會考慮飾演演員
由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的新作《奧本海默》（Oppenheimer）將於2023年7月21日上映，電影早前釋出預告，令一眾「路蘭迷」對電影上映更引頸以盼。
《奧本海默》裡，原子彈之父Robert Oppenheimer由Cillian Murphy飾演，此前Cillian曾於《潛行凶間》（Inception）、《蝙蝠俠：俠影之謎》（Batman Begins）以及《鄧寇克大行動》（Dunkirk）中與路蘭多次合作，被認為是路蘭鏡頭下的固定班底之一，其餘演員亦包括湯哈迪（Tom Hardy）、基斯頓比爾（Christian Bale）及米高堅（Michael Caine）。有指Cillian Murphy等人「老是常出現」，令外媒記者不禁於訪問時詢問路蘭，是否有意使用同一批演員，一早已經計劃由Cillian主演。
其實荷里活不少重量級導演均有疑似固定班底的演員，有不少跨越數十年後仍繼續合作。殿堂級大師馬田史高西斯（Martin Scorsese）的電影中，與羅拔迪尼路（Robert De Niro）及里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio ）等經常合作。
鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）則經常與森姆積遜（Samuel Jackson）、奧瑪花曼（Uma Thurman）、卻羅素（Kurt Russell）及Michael Madsen等合作。
據外媒報道，近日基斯杜化路蘭接受訪問時表示，自己在創作過程中，絲毫不會考慮到拍攝的演員班底。他表示：「我在寫劇本時不會將演員納入考慮，我會以角色出發，將角色當成真人。我認為如果想像由誰飾演這個角色，將會限制了這個角色的可能性，變得相對單一。」而基斯杜化路蘭則將選角的責任，完全交到選角導演身上，而近年的作品，如《星際啟示錄》（Interstellar）及《Tenet天能》（Tenet），示範了以上創作模式的成功。