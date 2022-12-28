神探白朗：抽絲剝繭︱被評為2022最佳衣著角色　造型參考加利格蘭

偵案懸疑電影《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）2019年上映時大受歡迎，今年推出續集《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion：A Knives Out Mystery）並已於12月23日於Netflix串流平台獨家上映。

丹尼爾基克於《神探白朗：福比利大宅謀殺案》續集《神探白朗：抽絲剝繭》內繼續飾演白朗一角。（《Glass Onion：A Knives Out Mystery》電影劇照）

電影由上集主演丹尼爾基克（Daniel Craig）繼續飾演世界最知名偵探白朗（Benoit Blanc），現身於億萬富豪的希臘小島上，為一宗超大規模的「密室殺人」進行解謎挑戰。

《神探白朗：抽絲剝》由丹尼爾基克（右一）、Edward Norton（左一）、Kate Hudson（右三）及戴等合演。（imdb）

與神探白朗一同解謎以餘，外國觀眾似乎集體錯重點，焦點更多落在主角的的服飾身上，不少網民於Twitter上表示：「神探白朗是2022年最有衣著品味的角色！」「真的很想神探白朗繼續穿著他的衣服解決他的死人謎團，睇戲又再次變得歡樂了！」對丹尼爾基克於新一集的衣櫥有十足的興趣。

外國網民於社交媒體上留言：「神探白朗是2022年最有衣著品味的角色！」。（Twitter截圖）

外國網民於社交媒體上留言：「真的很想神探白朗繼續穿著他的衣服解決他的死人謎團，睇戲又再次變得歡樂了！」。（Twitter截圖）

在前作《神探白朗：福比利大宅謀殺案》中，丹尼爾基克主要以襯衫、領帶、西裝及長外套的造型配搭出現，剪裁較標準合身，顏色以大地色與藍色為主，配搭棕色幼框眼鏡，形象更接近一位銀幕「神探」的既定印象。

在《神探白朗：抽絲剝繭》，神探白朗的衣著明顯款色與剪裁更具個人特色，除了一套繼承上集的大地色休閒西裝配襯天藍色襯衫外，他的衣著不論在色調或花紋亦更鮮豔及花俏，亦刻意於每套服飾配襯內領巾。

丹尼爾基克於《神探白朗：抽絲剝繭》的一套卡其色休閒西裝與藍色襯衫在形象上具有承接前作的作用。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

丹尼爾基克飾演的神探白朗在《神探白朗：抽絲剝繭》的藍色襯衫領內配襯了一條領巾。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

丹尼爾基克出場時身穿橙色麻質襯衫，配襯卡其色高腰闊西褲及藍色領巾，顏色比上集明顯鮮豔，更配襯酒紅色底白色波點口罩，非常亮眼。而到達富翁的小島上，丹尼爾基克的「泳裝」更為驚喜，他穿上一套藍白色粗直間紋復古泳褲與同款POLO襯衫，配黃色領巾，相比同場性感泳裝登場的女角色更為吸睛。而在家中的一場戲中，丹尼爾基克在藍紅直間浴袍下，穿著幼間襯衫與紫色繡花領帶，縱使身處城市空間，款色相比上集亦明顯花俏。

丹尼爾基克於《神探白朗：抽絲剝繭》的打扮明顯變得鮮豔。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

丹尼爾基克更襯酒紅色底波點口罩及天藍色領巾。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

丹尼爾基克的「泳裝」搶鏡度超越比堅尼打扮的女角。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

丹尼爾基克連泳裝也配襯領巾。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

丹尼爾基克全套藍白直間泳裝極難Carry。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

丹尼爾基克於《神探白朗：抽絲剝繭》的家居場景中，紅藍浴袍下的領帶亦有繡花。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

在接受Netflix的訪問中，丹尼爾基克透露自己的造型參考了已故電影巨星加利格蘭（Cary Grant）於電影大師希治閣（Alfred Hitchcock）的作品《捉賊記》（To Catch a Thief）裡的造型。而《神探白朗：抽絲剝繭》不論角色設定、場景及造型上，均與《捉賊記》有相近之處。

加利格蘭於《捉賊記》裡的造型。（《捉賊記》電影劇照）

加利格蘭於《捉賊記》裡的造型。（《捉賊記》電影劇照）

加利格蘭於《捉賊記》裡的造型，領巾非常標誌性。（《捉賊記》電影劇照）

加利格蘭於《捉賊記》裡在西裝襯衫中亦會配襯領巾。（《捉賊記》電影劇照）

丹尼爾基克的配搭，連幼間長袖衫也與加利格蘭相似。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）