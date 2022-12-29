《正義迴廊》票房勢破4000萬　年產四部4000萬作品創香港影史紀錄

電影《正義迴廊》，由新晉導演何爵天執導，翁子光監製，楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰及周文健主演，故事改編自2013年「大角咀肢解父母案」。自10月27日上畫以來，票房表現不俗，而在剛剛上映兩個月後，12月26日Boxing Day便帶來好消息，指票房大收報$3,900萬。



《正義迴廊》上畫以來，一直創下票房奇蹟。（《正義迴廊》電影劇照）

而截止聖誕最後一日公眾假期（27/12），在《阿凡達︰水之道》強勢上畫下，《正義迴廊》亦能日收$17萬票房，總票房為$3,930萬，以現時進度計，要在31/12前破4000萬大關絕不是夢。

年產四部過4000萬港片

雖然4000萬票房，以單一電影計算絕非新票房紀錄，就算以三級片而言，亦未破《色｜戒》的紀錄，但翻查香港票房資料，原來這是首次一年內，有四部電影票房達$4000萬，分別是《明日戰記》（約$8,300萬）、《飯戲攻心》（約$7,600萬, 上映中）及《阿媽有咗第二個》（約$4,095萬, 上映中）。而《正義迴廊》趕及在年底前達標，便可成就此新紀錄。

《明日戰記》票房約$8,300萬。（《明日戰記》劇照）

《飯戲攻心》約$7,600萬, 仍在上映中。（《飯戲攻心》電影劇照）

《阿媽有咗第二個》約$4,095萬，仍在上映中。。（《阿媽有咗第二個》劇照）

要數歷年擁有最多部票房超過4000萬的，要去到1992年，分別是當年票房第一位的《審死官》（$5,021萬）、第二位《家有囍事》（$4,899萬）及第三位《鹿鼎記》（$4,086萬）。而香港史上第一部破四千萬票房紀錄的電影，亦是由周星馳貢獻，是1990年上畫的《賭聖》，創下$4,132萬的紀錄。