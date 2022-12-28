曉治積曼回應狼人《死侍3》後續發展　預示與變種特攻一同回歸MCU

堪稱超級英雄界「嘴炮王」的死侍（Deadpool）早前宣布開拍第三部電影《死侍3》（Deadpool 3），更於社交媒體上透過短片分享狼人（Wolverine）將會回歸的驚喜，引起網民瘋傳。

曉治積曼確認將以狼人身份回歸《死侍3》，原來還有後續！（《狼人：武士激戰》電影劇照）

《死侍3》將繼續由荷里活型男賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）飾演死侍，而拍檔曉治積曼（Hugh Jackman）日前則透露，原來狼人並不單止在《死侍3》出現，更會額外多演一部電影！

早前賴恩雷諾士透過社交媒體與曉治積曼公布狼人回歸的喜訊，瘋傳整個網絡，造成哄動。（曉治積曼社交媒體影片截圖）

據外媒報道，曉治積曼日前於網上電台節目談到自己飾演角色的心態，更透露自己與漫威簽署的合約細則：「我每次參演電影均會視為只此一次，我會這樣認為。容許我坦白地說，其實我開始時的片約已經包含兩部戲，但我仍然會視為單次機會。因為過去其實沒有漫畫電影，我以為一次性的拍攝，我幸運地在不用考慮太多往後的事，所以我覺得這是最好的運作模式。」

曉治積曼近日透露原來與Marvel的合作約為兩部電影。（Getty Images）

而據外界估計，Marvel將於《復仇者聯盟6》（Avengers：Secret Wars）重新帶《變種特攻》（X-Men）系列成員回歸電影宇宙，電影將會涉及多元宇宙槪念與當中的大戰。在此背景設定下，《復仇者聯盟6》成為了《死侍3》後狼人「最後一次出現」的最佳舞台，多元宇宙的特殊設計槪念或許亦會開啟重新為狼人選角的契機。Marvel早前宣布《復仇者聯盟6》將於2026年5月1日上映，相信將於未來一兩年內開鏡。