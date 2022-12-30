Marvel之父史丹李100歲誕辰　2023年出紀錄片回顧超級英雄漫畫史

Marvel之父史丹李（Stan Lee）昨日（12月28日）100歲誕辰，這位超級英雄漫畫傳奇作者1922年於美國紐約市出生，2018年11月12日以95歲高齡逝世。Marvel Studio昨日亦為慶祝史丹李100歲誕辰，宣布將會推出名為《Stan Lee》的紀錄片，回顧這位漫畫巨匠在過去近八十載如何影響超級英雄世界的發展，儼如一部超級英雄漫畫史，紀錄片將於Disney+串流平台播放。

Marvel Studio在史丹李昨日100歲誕辰公布將會於2023年在Disney+串流平台上推出《Stan Lee》紀錄片。（《Stan Lee》先導預告截圖）

史丹李為Marvel的創辦人之一，亦因為其口才與傳銷技巧令他成為Marvel作者中最廣為讀者與觀眾認識的人物。史丹李生前與拍檔Jack Kirby與Steve Ditko合作，筆下最著名的超級英雄為蜘蛛俠、鐵甲奇俠、變種特攻、神奇4俠與變形俠醫。在上世紀90年代退休後，史丹李與Marvel的關係仍然密不可分，經常於Marvel超級英雄漫畫電影中客串登場，亦是其中一個令觀眾對史丹李印象深刻的原因之一。

史丹李筆下創作了無數漫畫超級英雄，包括蜘蛛俠、鐵甲奇俠、變形俠醫及變種特攻等。（Getty Images）

史丹李在不少筆下創作的超英雄人物，亦經常在角色的電影中客串演出。（Getty Images）

史丹李在超級英雄漫畫界的成就外，紀錄片若客觀地回顧史丹李的一生，少不免亦會提及他晚年時的性醜聞。2018年1月，當時已95歲高齡的史丹利傳出性醜聞，他被指於洛杉磯的家中性騷擾自己的私家看護。

史丹李在95歲高齡時曾傳出醜聞。（Getty Images）

史丹李的私家看護當時明確地表示，曾被史丹李猥褻地撫摸以及騷擾、邀請看護與他一同共浴，甚至提議他們能夠與睡房內發生的行為。史丹李當時被多位看護投訴，均表示事件發生於2016年。事件對史丹李的形象造成負面影響，而提供私家看護服務的公司僱主，當時對傳媒表示，在接獲員工投訴有關史丹李的性騷擾投訴後，已終止為史丹利的服務。