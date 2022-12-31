占士金馬倫專心拍《阿凡達》　錯過執導多部好戲︰創作者時間有限

史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar）續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）已於12月15日正式上映，電影日前在短短12日內全球票房衝破10億美元（約港幣78億元），暫居年度最佳票房電影第二位，僅次於《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）。

《阿凡達：水之道》由占士金馬倫執導，於12日內衝破10億美元全球票房。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

導演占士金馬倫（James Cameron）為《阿凡達：水之道》的製作耗費數年時間，過去拍攝《阿凡達》及《鐵達尼號》（Titanic）等鉅製時，亦投入全副精神與時間於其中，才能造就極致電影奇觀。

《阿凡達：水之道》及已完成拍攝旳《阿凡達3》均由占士金馬倫執導，製作經年。（《阿凡達：水之道》電影花絮照）

據外媒報道，近日占士金馬倫在訪問中提及過去作品往往拍攝經年，在創作路途上多少因此而留下遺憾，他坦言拍攝大製作令他錯過了不少機會拍攝其他精心編寫的電影，但亦能從兩方面思考利弊之處：「首先《阿凡達》的世界經過鋪展後，能夠讓我講述絕大部分我需要傳達的故事，亦能夠嘗試不少我希望發掘的拍攝方法。」相比產量豐富，占士金馬倫似乎希望精心製作及為後來者開發更多拍攝電影的方法。

占士金馬倫顯然看重作品質量多於自己的作品產量。（Getty Images）

但占士金馬倫同時亦坦言：「我們作為創作者的時間非常有限。我經常會為一些錯過執導機會的好故事而感到婉惜，但我從其他導演執導的成果中也獲得極大的滿足感。有些導演有興趣承接由我開發的構思，如Kathryn Bigelow執導的《末世紀暴潮》（Strange Days），以及羅拔洛迪格斯（Robert Rodriguez）執導的《銃夢：戰鬥天使》（Alita：Battle Angel）。我非常期待未來與更多我仰慕的導演進行以上模式的合作。

《末世紀暴潮》故事由占士金馬倫原創，交由Kathryn Bigelow執導。（imdb）

《銃夢：戰鬥天使》由占士金馬倫監製及編劇，交由羅拔洛迪格斯執導。（imdb）

於1995年上映的《末世紀暴潮》劇本由占士金馬倫原創，相信礙於1997年上映的《鐵達尼號》製作，而無法親自執導；而於2019年上映的《銃夢：戰鬥天使》，由占士金馬倫監製及編劇，相信亦因為《阿凡達：水之道》以及《阿凡達3》等作品，而無法抽空執導。外界估計，若《銃夢：戰鬥天使》由占士金馬倫抽空執導，相信不論在視覺效果與敘事風格，均會比現成品更佳，而傳聞製作的續集亦會更快出爐。