盤點2022年八位港產新晉導演　巨星鏡仔鼎力加持、票房話題性驚人

2022年為香港電影再次百花齊放的一年，經歷兩年多的疫情後，迎來前所未見的成就，不但冰封多年的港產票房紀錄被兩度打破。今年共有八位港產新晉導演的作品公映，當中不乏巨星參演加持，在話題性亦不下影壇前輩作品，為影壇投下一枚震撼彈。以下立即為大家盤點八位新晉導演及其作品：

打破香港史上華語片票房紀錄的《明日戰記》，由吳炫輝執導。（《明日戰記》電影劇照）

吳炫輝《明日戰記》

對香港觀眾而言，《明日戰記》相信是2022年其中一部最具代表性的電影。《明日戰記》號稱「香港有史以來最大規模科幻片鉅製」，由古天樂擔任總監製及主演，並由視覺特效師出身的新晉導演吳炫輝執導。《明日戰記》創下8300萬本地票房成績，突破《寒戰II》6600萬票房的紀錄，成為香港史上票房收入最高的華語電影，吳炫輝亦因此成為香港電影票房最高的導演。

《明日戰記》導演吳炫輝原為視覺特效師出身。（圖片由Jun Chan提供）

何爵天《正義迴廊》

榮登Google香港2022年度搜尋榜「十大熱搜電影」之冠的《正義迴廊》，由新晉導演何爵天執導，楊偉倫、麥沛東、蘇玉華及林海峰主演。電影改編自2013年發生的「大角咀雙屍奇案」，極具話題性之餘，票房更斬獲超過4000萬，成為年度成績極佳的作品之一。而新晉導演何爵天在處女作《正義迴廊》上映前，第二部執導作品《死屍死時四十四》便已於今年5月開鏡，預計將於明年上映，產量極豐。

《正義迴廊》為2022年Google香港「十大熱搜電影」排行榜之冠。（《正義迴廊》電影海報）

何爵天首部執導電影《正義迴廊》尚未上映，已開拍第二部電影《死屍死時四十四》，甚為難得。（梁碧玲 攝）

林森《窄路微塵》

剛於12月22日冬至上映的年度壓軸作《窄路微塵》，由新晉導演林森首次個人執導，張繼聰、袁澧林主演，二人更於本年金馬獎提名「最佳男主角」及「最佳女主角」。《窄路微塵》以疫情作為背景，講述基層、邊緣的一群在疫情期間爭扎求存的故事。電影甫一上映，便因為檔期撞上荷里活特技大片《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）而告急，首日票房僅收15萬港元。

《窄路微塵》由張繼聰、袁澧林主演，二人分別提名金馬獎最佳男女主角。（《窄路微塵》電影劇照）

《窄路微塵》導演林森首次個人執導電影。（圖片來源：高先電影有限公司）

應智贇《深宵閃避球》

號稱史上最揸流灘運動喜劇《深宵閃避球》，由應智贇自編自導，鄭伊健、周家怡率領八位年輕女演員主演。電影以閃避球與邊緣青年的奮鬥為主題，非常青春熱血，而「劉sir」鄭伊健口中的一句「喺邊度跌低，就要喺邊度再跌低」，亦似在鼓勵香港人百折不撓，渡過目前的難關。導演應智贇在電影10月正式上映前，已為新作品《超神經械劫案下》開鏡拍攝，並將於2023年賀歲檔期上映。

《深宵閃避球》由鄭伊健飾、周家怡主演。（《深宵閃避球》電影海報）

《深宵閃避球》導演應智贇在處女作上映前，便已為第二部電影《超神經械劫案》開鏡。（葉志明 攝）

曾慶宏《過時．過節》

以家庭倫理關係為題材的電影《過時．過節》，由新晉導演曾慶宏執導，更得到毛舜筠連同呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）兩位鏡仔加持。電影風格寫實，劇情嚴肅認真，聚焦於父母子女兩代人之間的矛盾，導演曾慶宏曾表示作為是香港人的寫照，每位觀眾均能從劇情中找到自己的影子，反思自己與家人之間的關係。

《過時．過節》由影后毛舜筠主演，更有兩位鏡仔加持。（《過時．過節》電影海報）

《過時．過節》導演曾慶宏（右）及主演Edan呂爵安。（《過時．過節》電影花絮照）

鄭晉軒《闔家辣》

本年度因為疫情而改於七月上映的賀歲片《闔家辣》，由新晉導演鄭晉軒執導，鄭中基、呂爵安（Edan）、吳君如主演。電影貫切香港賀歲片風格，輕鬆幽默，並以一家人於疫情期間共同創業為主題，轉化疫情期間的艱辛為歡笑。《闔家辣》在Edan與笑匠鄭中基加持下，斬獲超過3000萬票房，而原班人馬更宣布開拍《闔家打麻雀》，暫未知上映日期。

《闔家辣》由賀歲片變暑期電影。（《闔家辣》電影海報）

《闔家辣》導演鄭晉軒（左）與主演Edan呂爵安。

朱鳳嫻《一路瞳行》

以失明人士生活為題材的電影《一路瞳行》，由舞台劇工作者朱鳳嫻執導，將自身原生家庭作為藍本，由舞台劇、改編為十五分鐘的短片、再擴展成為劇情長片。電影由影后惠英紅與吳岱融主演，講述一對失明的夫婦與視力健全的女兒之間的故事。電影罕有地為視障人士設有口述影像版本，讓視障人士也能夠一同欣賞這部講述與他們切身相關的電影。

《一路瞳行》曾經由舞台劇，改編為15分鐘短片，再被搬上大銀幕。（《一路瞳行》電影海報）

《一路瞳行》由導演Judy朱鳳嫻的原生家庭自身經歷改編。（莫匡堯 攝）

黃鐦《猛鬼3寶》

一眾新生代電影人擔任幕前幕後的電影《猛鬼3寶》，由新晉導演黃鐦執導，結集三個都市猛鬼故事，成為一部充滿港式風味、驚喜交集的本土電影。電影復刻過去港產片流行的驚嚇喜劇元素，並透過新一代的理解與對經典的致敬，並由岑珈其、凌文龍、鍾雪瑩、蘇致豪@試當真、許賢@試當真與七仙羽主演，不論題材或幕前主演均甚具新鮮感。

《猛鬼3寶》復刻香港曾經極為流行的驚嚇喜劇。（《猛鬼3寶》電影海報）