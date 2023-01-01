2023十大最期待香港電影　梁朝偉兩片在手鄭秀文再戰影后之作

經過2022，香港影壇豐收的一年，踏入新一年，又是新一篇章，同時亦有不少令人期待的電影在今年排隊上畫，當中有大卡士的梁朝偉、郭富城的《風再起時》，又有《無間道》班底，莊文強執導，梁朝偉、劉德華再聚的《金手指》，新導演作品有繼續跟各位巨星衝擊獎項，包括黃秋生《白日青春》、鄭秀文《流水落花》、張艾嘉《燈火闌珊》，單看片單，已令你期待非常。

影評人盛讚翁子光拍出非一般的四大探長故事，創造出傳奇片以外懾人的張力。(《風再起時》劇照)

《風再起時》

導演︰翁子光 主演︰梁朝偉、郭富城、杜鵑

期待多年，2022年率先在香港國際電影節驚艷上畫，即獲得影評人大力叫好，隨後在年底上映的7場優先場，公開發售便火速售罄，可見觀眾引頸以待。第一批觀眾滲出的觀後感，都是力讚導演執導功力比前作截然不同，而兩位影帝的劇力更叫人拍案，最令人賞目的還有許冠文點睛式的演出，愈讚愈想睇，希望今年順利上畫。

《金手指》由梁朝偉、劉德華主演，莊文強執導，被視為《無間道》後黃金陣容再聚。（《金手指》劇照）

《金手指》

導演︰莊文強 主演︰梁朝偉、劉德華、蔡卓妍

《無間道》剛過了20周年，大家都期待原班人馬再合作。其實2021年，由莊文強執導，梁朝偉、劉德華再聚，開拍的《金手指》，都算是一次原馬人馬重聚。電影是80年代佳寧案做背景，屬一部商業罪案鬥智鬥力的電影，而且為重現80年代香港的輝煌年代，劇組更花3億5000萬製作，非常龐大。

《闔家辣》後，鄭中基呂爵安再以父子檔爆笑演出。（莫匡堯 攝）

《死屍死時四十四》舉行開鏡拜神儀式，演員非常多。（莫匡堯 攝）

《死屍死時四十四》

導演︰何爵天 主演︰鄭中基、毛舜筠、呂爵安

一部《正義迴廊》，不單成為香港電影史上一大奇蹟，更令初次執導的何爵天聲名大噪，於來年的金像獎新晉導演上，更視為大熱。事實上在《正義迴廊》上映前，已獲監製賞識，邀請拍攝一部喜劇《死屍死時四十四》，故事以一宗命案影響樓價開始，同樣是群戲連場，演員眾多。當《正》片這麼認真時，又想看看何爵天在《死》入面，如何變出黑色幽默。而戲中另一賣點當然是《闔家辣》鄭中基與呂爵安父子檔，聯乘《阿媽有咗第二個》毛舜筠、柳應廷母子檔，合力演出。

鄭秀文與陸駿光飾演兩夫婦，前後協助了6位寄養的小朋友。（《流水落花》劇照）

《流水落花》

導演︰賈勝楓 主演︰鄭秀文、陸駿光

一部以寄養家庭為主題的電影，由賈勝楓導演，鄭秀文與陸駿光飾演兩夫婦，前後協助了6位寄養的小朋友，每一段關係都觸動人心，而鄭秀文今次更一口氣由30多歲演到年屆60齡，相當具挑戰性。電影亦於2022年末上映優先場，準備參戰第四十一屆香港電影金像獎，電影暫定2023年3月2日正式上映。

其餘6部期待之作