爆谷一周︱自爆曾被古天樂當眾鬧喊　袁澧林︰我可以做好啲

香港電影《窄路微塵》已於12月22日正式上映，電影男女主演張繼聰、袁澧林早前於台灣金馬獎上，提名「最佳男主角」及「最佳女主角」獎項。昨晚（31日），張繼聰與袁澧林就《窄路微塵》出席《爆谷一周》接受主持谷德昭訪問，二人提及《窄路微塵》演出的心路歷程，以及各自對演戲的感悟，其中袁澧林更自爆曾於拍戲期間被人當眾鬧喊，震驚一眾電視機裡外的觀眾。

《窄路微塵》男女主演張繼聰（中）、袁澧林（左）一同出席《爆谷一周》節目，接受谷德昭的訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

曾以「演技差聞名」

能夠以29歲之齡提名金馬獎「最佳女主角」，袁澧林的演技其實已被受華語影壇肯定，然而她卻在節目上透露自己曾經一度「以演技差而聞名」。袁澧林表示：「以前在片場經常被罵。罵我的人其實是古天樂先生，古先生很好，他罵我，因為我不對，我可以做得更好。」

袁澧林提到拍電影期間古天樂罵到大哭的往事時，在節目上亦眼泛淚光。（《爆谷一周》節目截圖）

袁澧林提到往事時，在節目上亦不禁眼圈紅紅：「那時正在拍卓韻芝的電影《送院途中》，大約是兩年前，他在很多人面前罵我，我哭得很慘。」那場戲是要袁澧林展現出緊張和不知所措，但不知為何，就是不太懂得演。「我發揮不到，只懂死板地按着劇本的走位，演繹反應，很緊張、四處找。古先生覺得完全不是那個程度，於是他開始罵我，藉着罵我，讓我進入那個情緒。」

事後有致電安慰

袁澧林亦補充古天樂後來亦有稍稍安慰她：「後來才明白他是為我好，而隨後他亦打電話𠱁返我，雖然語氣上不是『妳點吖？』一類，但也感到他的關心。」而谷德昭則補充指，曾經與袁澧林合作的張艾嘉以及毛舜筠也分別點名稱讚她，給予她更大的肯定。

袁澧林解釋被古天樂罵主要因為自己的表現未夠好，演繹生硬死板。（《爆谷一周》節目截圖）

古天樂一句話令張繼聰受用至今

而張繼聰亦提及一件與古天樂有關的事，張繼聰表示：「很有趣，我常與古仔討論戲和劇本，因為他是老闆，我們會談劇本層面，不單是演員角度，怎樣演一個角色，還會談及劇本和社會的連繫。」張繼聰對古天樂的一句話尤其深刻：「他曾對我說『阿聰，你演這個角色要思考，到底連繫了社會哪一撮人？』所以我現在會考慮這個問題。」

張繼聰透露自己會與古天樂討論劇本。（《爆谷一周》節目截圖）

張繼聰於《窄路微塵》裡飾演「阿窄」一角，是一位在疫情期間面臨困境的中年男子。張繼聰提到接到角色時非常害怕：「阿窄這個角色是代表全部人，尤其與嘉雯姐，即媽媽的關係，我覺得最恐怖。最怕是（劇情中）媽媽彌留時，醫護人員一直問我，劇情指他媽媽的腳有病，是糖尿病，但我卻一直說不清楚。我最怕媽媽的手仍是暖的，但聽到兒子一直說『不清楚』自己的病情。一想到這部分，我在那場戲便馬上崩潰了，因為這也是我很害怕的事，所以想透過角色讓大家看到我們一班『中佬』有時要懸崖勒馬，好好想清楚生命裡的優先次序。」

張繼聰提到《窄路微塵》最讓他崩潰的一場戲，是戲中母親彌留期間、自己對母親病情一無所知的橋段。（《爆谷一周》節目截圖）

而袁澧林於《窄路微塵》裡飾演「Candy」一角，是一位惡習纏身的單親媽媽。袁澧林提及角色時表示：「Candy的角度與阿窄不同，阿窄有句對白『世界很壞，不代表你要做壞人』，但Candy的看法是『世界很壞，但我壞也是你迫我的』。」袁澧林對Candy一角的定性是一位「MK妹」，所以試鏡是他特意襯一身顏色鮮豔但搭配不美的裝扮，在試鏡者留下了很深刻的印象，後來亦影響到Candy於戲內的服裝造型。