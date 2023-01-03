疫情放緩影響《窄路微塵》票房？　袁澧林深度自評︰不認為是賣慘

《窄路微塵》是2022年最後一部上映的港產劇情長片，作為年度壓軸作品，電影的表現與評價甚為兩極，成為2022年香港電影獨特的現象。電影於12月22日冬至日開畫，首日僅錄得15萬票房，緃觀年度成績而言未算「合格」，然而作品的評價之高，卻並非票房成績所能反映。《窄路微塵》女主演袁澧林，在2023年開端，於社交媒體上分享短文一則，分享近日疫情放緩下的心景，以及深度自評她去年的年度代表作《窄路微塵》。

袁澧林於2022年共有三部參演作品上映，包括《闔家辣》、《過時．過節》及《窄路微塵》，讓她提名金馬獎最佳女主角的《窄路微塵》無疑是她的年度代表作。（袁澧林IG圖片）

袁澧林於2022年赴台灣出席第59屆金馬獎頒獎典禮。（袁澧林IG圖片）

袁澧林於社交媒體上分享因為疫情近日放緩、防疫措施放寛，自己能與「零針」朋友飯聚，然而亦引發她思考：「似乎要大家來看（《窄路微塵》）這個疫情背景的電影已不合時宜？」亦提到有朋友問電影是不是「很慘很慘」，對看一部要帶紙巾進場的電影感到卻步。

《窄路微塵》以兩位基層清潔人員的活動作為中軸，具有濃厚的疫情背景。（袁澧林IG圖片）

袁澧林的想法十分明確，她表示：「我真的不認為《窄路微塵》是一部賣慘的電影。」她的反思並未停步，更延伸到自己對電影的感悟：「慘的東西，打開新聞、走落街隨處都是，何用騙你一百幾十入場？電影的力量在於，給予觀眾希望的可能，也給予當下的我們，在城市命運共同體的大家一種選擇的可能性。」

《窄路微塵》的疫情背景、貧窮、單親家庭等元素，均會令觀眾誤解為一部賣慘的電影。（袁澧林IG圖片）

她進一步將觀點投放到《窄路微塵》一作，並引用張繼聰飾演的窄哥與自己飾演的Candy的對白，表達電影呈現的兩種價值觀：「如果窄哥的價值觀是『個世界西，唔代表你要做西人』那麼Candy的也許是『個世界西，但我西都係被逼』。我想，至少在這兩個受大環境壓逼的小人物身上，這部電影提供了兩種自處的可能性。」

在《窄路微塵》中，張繼聰飾演的窄哥有一套「中佬哲學」，而袁澧林飾演的Candy則有一套「廢青式哲學」，代表了兩種價值觀。（袁澧林IG圖片）

袁澧林憑《窄路微塵》於台灣金馬獎提名「最佳女主角」，成為了從影後一大里程碑。除了由「文青女神」蛻變成金馬級女演員，袁澧林在演技的進深外，亦深研電影理論，更以《窄路微塵》為例深入淺出箇中道理：「電影很多時是一個起點，作者已死，最後怎樣去感受看待一部電影，觀眾有絕對的自由。《窄路微塵》希望呈現某種環境和人物的真實，令觀眾可以共情，更重要的是，給你一點力量。」

袁澧林引用「作者已死」的電影理論，認為《窄路微塵》在拍攝完畢的一刻，已經脫離創作者之手，一切表述已交到觀眾身上。（袁澧林IG圖片）

最後，不論對《窄路微塵》的票房成績或疫下的大環境，袁澧林亦以電影的一句對白進行回應：「咬住唔放，一定會好！」希望觀眾與電影中的演員一樣，對一切盡心盡力，餘下則坦然、自若面對。