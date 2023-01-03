梁朝偉《無名》突發加入內地賀歲　劉德華《流浪地球2》正面交鋒

今年提早1月尾過農曆新年，香港的賀歲檔已經準備得如火如荼，黃子華《毒舌大狀》將會大戰張敬軒《超神經械劫案下》及甄子丹的《天龍八部之喬峯傳》，且看《飯戲攻心》的餘威有否帶來作用，定還是大破紅館紀錄的軒公，與荷里活吃得開的丹爺殺出重圍。

《毒舌大狀》香港大年初一上畫，內地都會上，不過就新春第二檔，避開兩部大片廝殺。（《毒舌大狀》電影海報）

至於內地的賀歲檔，兩年前開拍的《流浪地球2》，當時已落實2023年賀檔2月22日大年初一上畫，期間亦有張藝謀執導，沈騰、易烊千璽及張譯主演的《滿江紅》宣布加入戰團，還有內地製作的自家動畫《熊出没伴我熊芯》，當然，《毒舌大狀》都會上映，但不會同步，而是春節第二檔。

早前《流浪地球2》公開角色海報，當中包括劉德華及吳京。（《流浪地球2》電影海報）

在預告中，劉德華壓軸登場。（《流浪地球2》預告截圖）

不過踏入2023年的第一日，電影公司便宣布由梁朝偉、王一博主演的《無名》將會加入賀歲檔獻映。《流浪地球2》早在去年9月已發出首張海報，隨後到11月便開始有先導預告、劉德華造型和劇照等，非常進取。反觀《無名》，最新資訊仍然是9月發佈的1分鐘先導預告，大量梁朝偉的有型的抽煙畫面，加上王一博現身，亮眼但未冇故事細節，看來要加把勁，捉緊餘下不足20日的宣傳日子。

《無名》在一月一日公開正式海報，賣點放在兩位男主角，梁朝偉及王一博。（《無名》電影海報）

《無名》是「中國勝利三部曲」的第三部作品，前兩部為《中國醫生》及《長津湖》，電影講述1941年12月7日，日本偷襲珍珠港期間，聚焦在隱蔽戰線中的中共地下黨員，冒著生命危險送出情報，保衛國家的故事。