《喬峰傳》甄子丹誠邀老友客串　呂良偉︰見佢為部戲瘦好多

賀歲片《天龍八部之喬峰傳》鐵定1月19日上畫，身兼主角兼導演的甄子丹，為電影花盡心血，特別是物色演員飾演喬峰身邊不少重要人物時，都搞盡腦汁。今次甄子丹便碌了幾張人情卡，邀請了幾位好友如惠英紅、呂良偉、張兆輝等參與演出。

甄子丹今次不單主演，還兼任導演，凡事親力親為，包括選角。（《天龍八部之喬峰傳》劇照）

專程找來幾位好友加入新戲「以武會友」，甄子丹表明準則除了演技好，氣質亦要適合該角色。其中紅姐惠英紅便飾演院星竹一角，角色設定與原著不一樣。紅姐︰「第一個感覺是很前衛。因為古裝電影卻有西部牛仔的風味出來！另外子丹在感情戲部分處理得好好，文戲與武打的戲份各有精彩！」

紅姐惠英紅今次飾演院星竹一角，角色設定與原著不一樣。（《天龍八部之喬峰傳》劇照）

原來紅姐早在10 年前，已跟甄子丹合作。「10年前與子丹合作，佢還是打得那麼厲害！找我接拍《天龍八部之喬峰傳》之前，起初還說不用打，到了現場又建議還是要打一點點，哈哈！最緊要把我拍得很好看呢！」

對於演出院星竹一角，角色本來是一個腦袋空空的，紅姐於是在演繹上加入新元素：「這次我將傻大姐的感覺拿走，放回一些俠女的味道，因為子丹想整體有一點江湖味。」

張兆輝飾演段譽，並指今次演出會為大家帶來新鮮感。（《天龍八部之喬峰傳》劇照）

除了紅姐，段譽一角亦找來張兆輝飾演，當中也務求帶新鮮感予大家欣賞，張兆輝：「電影故事本身已有一些基本設定，導演再調整或扭轉部分橋段，就是不希望大家覺得太一般，希望給觀眾有新鮮感覺。」而角色充滿神秘感的呂良偉，未有透露所演的是甚麼角色，但就強調子丹為了《天龍八部之喬峰傳》，付出了很多心血。「他好努力，見到佢為《喬峰傳》瘦了很多，我也很心痛，他為了將這部戲拍好，都拼了！」

呂良偉未有披露戲中角色是飾繹誰，但造型已見不俗。（《天龍八部之喬峰傳》劇照）