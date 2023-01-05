《兒子可否不要走》曉治積曼自薦演父親　導演︰某天收到他的電話

《爸爸可否不要老》（The Father）編劇及導演科倫薩拉（Florian Zeller）新作《兒子可否不要走》（The Son），在撰寫劇本時，內心是想跟安東尼鶴健士再合作，但某天，我收到了曉治積曼（Hugh Jackman）的電話，從而故事的發展不再一樣。

曉治積曼自薦演父親一角。（《兒子可否不要走》劇照）

原來導演本身我並不認識曉治積曼，而致電他原因，正是得悉他在編寫《The Son》的劇本，想說服對方可參演一角。「我實在被曉治的真誠感動，他實在是個非凡的人，我馬上覺得他很適合參與演出 — 我很想找一個觀眾一見就會同情這個父親的人來演。」

憑前作《爸爸可否不要老》獲奧斯卡影帝的安東尼鶴健士都有客串。（《兒子可否不要走》劇照）

然而，曉治不只演出，當他決定參與這電影之時，同時獲得執行監製的身份。曉治積曼︰「我看過《爸爸可否不要老》，非常喜歡，我認為這是齣極為出色的電影。而科倫薩拉實在是個不可多得的作者，《爸》作為他首部電影執導之作也顯出了他的才華！當我知道The Son要拍電影版之時，我馬上追著要找科倫薩拉並發電郵給他。」

曉治積曼與踏入成長期的兒子一同生活，當中生產不少問題。（《兒子可否不要走》劇照）

一句︰「我不是要用跳舞來取悅你，我覺得我勝任這角色，我要演！讓我來演！」便成功打動導演，亦相信這次合作會是個難忘的體驗。《爸爸可否不要老》金像獎得主編導新作 ︰心靈三部曲《兒子可否不要走》（The Son），講述曉治積曼飾演事業有成的彼德，與前妻姬蒂（羅娜丹 飾）離婚不久，正享受著與年輕新婚妻子貝芙（雲妮莎卻比 飾）及初生兒子的甜蜜新生活，可是當姬蒂帶著正值青春期的兒子尼古斯找上他時，他的生活發生了天翻地覆的轉變。尼古斯逃學多月，對人疏離心懷憤恨，為了照顧他，彼德決定讓他搬入自己新居同住。他想盡作為父親的責任，彌補並糾正兒子的問題，卻忽略了他內心複雜壓抑的感受，同時自己也被迫面對自身的成長經驗，以及一直以來與父親（安東尼鶴健士 飾）的心結。