MIRROR出騷先缺姜濤後缺Lokman　AK承諾Alan Walker騷必齊人

電影 《THE FIRST SLAM DUNK》 群星首映禮今日（4日）舉行，而江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、 邱士縉（Stanley）及郭嘉駿（193）作為嘉賓出席。未夠6時，商場已經聚滿粉絲，為自己的偶像打氣，四子亦齊齊化身 SLAM DUNK 小粉絲，娓娓道出兒時追看漫畫回憶。

四子出席《男兒當入樽》首映。 （陳順禎 攝）

四子接受傳媒訪問時提到小時候有看漫畫的習慣，也是《男兒當入樽》的粉絲，Edan說：「我睇電子嘅，可能我個年代比較新穎少少啦，所以有電子版嘅出現，咪睇多啲囉。」

MIRROR會全員出席Alan Walker演唱會。 （陳順禎 攝）

至於AK早前提到1:1櫻木花道的模型：「我擺咗喺Studio，一個擺自己收藏玩具嘅地方，佢係我最大件嘅收藏品。」AK覺得物超所值，性價比很高，所以就算模型升值也不會賣，因為自己會不捨得。

呂「腫」面消腫，變肥「腫」。 （陳順禎 攝）

而本月21日生日的Edan，獲在場粉絲唱生日歌慶祝，剛好今日亦是Edan農曆生日，Edan驚訝表示：「我自己都唔知，多謝。」更有粉絲繼續叫他呂「腫」，因為他早前拔智慧齒而導致牙肉腫，Edan話已經消腫兼自嘲：「而家就唔係嗰隻腫，而家係肥嗰隻腫。」但被問到肥了多少即心虛表示：「少少啦！」

AK有個私人studio擺玩具，係男人夢寐以求嘅地方。 （陳順禎 攝）

最後大家都十分關心MIRROR成員，會否齊人出席明日（6日）的Alan Walker演唱會，AK即堅定表示：「我哋會齊人出席嘅，表演甚麼就到時話你知。」一直有傳MIRROR成員會在Alan Walker演唱會上表演唱英文歌，AK及Edan就賣關子：「到時你咪知囉。」令一眾粉絲都十分期待。