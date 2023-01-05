經典開畫音樂由顧嘉煇相贈　資深編劇文雋曾訪鄒文懷嘉禾標誌由來

香港著名作曲家顧嘉煇日前於加拿大離世，享年92歲。顧嘉煇生前曾為多部電影及電視劇作曲及配樂，於1990年更與黃霑、戴樂文，憑張藝謀執導作品《秦俑》，一同奪得第10屆香港電影金像獎「最佳電影配樂」。

顧家煇日前於加拿大逝世，享年92歲。（資料圖片）

顧嘉煇不僅成就超卓，作品亦不限於樂曲，香港資深編劇文雋，曾於一篇悼念嘉禾電影公司創辦人的專欄文章中，分享訪問鄒文懷時提到顧嘉煇的一段過事。

資深編劇文雋曾於專欄文章裡分享一段有關顧家煇的往事。（專訪相片）

鄒文懷初成立嘉禾時，為電影公司製作電影開畫標誌片段，但剛成立時沒有錢聘請樂隊，便向當時正在為一部戲配音的顧嘉煇求助。當時顧嘉煇說：「哎，我送給你了，反正很簡單，你想要甚麼樣的意思？」鄒文懷解釋他希望有「平上去入」四個基本音調，於是顧嘉煇便用「噔噔叮噔」，試了幾次，就決定下來了。嘉禾由1970年成立至今，開畫片段的音樂依然不變，成為許多代觀眾的集體回憶。

鄒文懷為香港製片家，嘉禾電影公司的創辦人。（資料圖片）

曾於嘉禾公司任職的文雋，曾為嘉禾出品的電影《江湖情》、《肝膽相照》等擔任編劇。在報章專欄中，他亦提到舊東家標誌性的Logo，大家熟悉的四塊圖板看似普通，然而別具意思。文雋提到鄒文懷曾在訪問中介紹：「有關logo，我當時想，希望電影是全面投入，我那個時候是製片，所以第一塊是製片，第二塊是發行，第三塊，發行以後，戲院就很要緊，所以就代表電影院。第四塊短一點，很少人會注意，等於現在的通訊，為甚麼短一點呢，因為那時候這方面發展最慢，雖然我覺得已經有人想得很遠，不過當時還未成形，就這樣四塊。」

嘉禾電影公司的電影開畫片段，不論logo標誌、音樂與公司名，均為許多代觀眾的集體回憶。（嘉禾開畫片段截圖）

而最後，嘉禾開畫片段最終出現的公司名，兩個紅色的「嘉禾」大字與英文名稱「Golden Harvest」，原來亦有故事。鄒文懷先生向文雋透露：「英文名叫Golden Harvest，是希望有收成。」是鄒文懷先生自己的想法。

胡金銓導演原來參與了「嘉禾」公司的命名。(圖片來源：http://bit.ly/33HjcY2)

至於中文名，鄒文懷表示是已故武俠片導演胡金銓到他家中喝五糧液時說的：「『嘉禾』兩個字很漂亮，而且廣東人不常說『家和萬事興』嗎？」就是這樣定下來！而紅色的兩個「嘉禾」大字，最早期的版本，原來更出自書畫大師張大千之手。